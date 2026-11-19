



РСЧС Волгоградской области 19 ноября предупредила горожан о ракетной опасности. Тревожные сообщения стали приходить в 14:02. Сирена оповестила о необходимости проследовать в укрытие.

Экстренные службы призывают отключить электричество, газ и воду, а затем проследовать в безопасное место. При себе советуют иметь воду, документы, тёплые вещи и необходимые лекарства.

Сигнал «Ракетная опасность» означает, что существует прямая угроза ракетного удара. Ракеты несут боевые заряды и способны вызвать масштабные разрушения.



О правилах действий при объявлении опасности ранее рассказали в специальном материале информагентства.

Отметим, что ракетная опасность объявлена и в соседних с Волгоградской областью регионах. Сирены сработали в Саратове, передает ИА «СарИнформ».



