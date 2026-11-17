В Волгоградской области пожарные спасли шесть человек из 9-этажного дома в Камышине, где бушевало пламя в одной из квартир на последнем этаже. По сообщению очевидцев, возгорание произошло в здании общежития на 11-ом квартале.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, на тревожный вызов сотрудники 29-й пожарно-спасательной части прибыли ночью. Пожарные спасли шесть человек и 20 жильцов эвакуировали.

Известно, что горели домашние вещи в двух комнатах. Общая площадь пожара составила 39 кв.м. Причина возгорания устанавливается.