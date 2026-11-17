



В Волгограде Тракторозаводский районный суд в декабре приступит к рассмотрению иска Екатерины Тращенко, которая обвинила в гибели своей матери московскую компанию – ООО «Импульс». По утверждению женщины, работавшая уборщицей в клининговой компании волгоградка не получала зарплату, из-за чего не могла позволить себе покупку жизненно важных лекарств. О проблеме, с которой столкнулась мать, волгоградка, с ее же слов, узнала лишь после ее смерти.

– Моей маме не выплачивали зарплату порядка трех месяцев, вследствие чего она не могла купить себе сердечные препараты, пропустила долговременный их прием, из-за этого наступила смерть, – заявила в социальных сетях Трщенко.





Как стало известно ИА «Высота 102», смерть матери Екатерины Тращенко наступила еще в августе 2026 года. При этом женщина признает:

– Я не самая лучшая дочь, и в принципе о ее болезни не знала. У нас не были близкие, дружеские отношения, но несмотря на это она была моей матерью, я была ее дочерью... Да, я считаю себя виноватой в этой ситуации, но я не снимаю вину с организации, которая допустила задержку мизерной зарплаты сотруднику, который проработал на протяжении нескольких лет в одной и той же организации.

Как бы ни было, основную вину в смерти своей мамы волгоградка все-таки возлагает на ООО «Импульс». С требованием привлечь работодателя к ответственности Тращенко изначально обратилась в Кировский районный суд, однако материалы были перенаправлены в Тракторозаводский – по месту жительства заявителя.

Редакция ИА «Высота 102» дозвонилась в ООО «Импульс» по телефону, указанному в открытом доступе. На звонок ответила женщина, которая после прозвучавшего вопроса по ситуации лаконично заявила:

– На эту тему вы комментария не получите. Сказки мы не комментируем.

В ответ на уточняющий вопрос, правда ли сейчас в Волгограде идут судебные разбирательства по иску Екатерины Тращенко собеседница добавила:

– Она разбирается сама с собой.

В прокуратуре Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что ведомством взято на контроль установление обстоятельств смерти сотрудницы клининговой компании.

– Также будет дана оценка информации о несвоевременной выплате ей заработной платы и отсутствии у нее возможности из-за этого своевременно приобрести необходимые лекарства, – прокомментировала представитель прокуратуры Оксана Черединина.

Отметим, что согласно данным системы проверки контрагентов Seldon, задолженностей по заработной плате у ООО «Импульс» нет.