В редакцию ИА «Высота 102» прислали видео начала пожара на универсальном рынке «Людмила» в Волжском Волгоградской области.





На видео слышно, как испуганные продавцы зовут на помощь. Огонь в это время быстро распространяется по перекрытиям и крыше продуктового корпуса.

По сообщению очевидцев, пожар от универсального рынка перекинулся на жилую девятиэтажку, расположенную напротив по улице 40 лет Победы, 63. Вспыхнула квартира на шестом этаже.

Около горящего рынка перекрыто движение. На месте происшествия работает руководство ГУ МВД по Волгоградской области.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»