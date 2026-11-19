



По сообщению синоптиков, 20 ноября, в пятницу, в Волгограде и районах области ожидаются дожди – от умеренных до сильных. При этом порывы ветра буду достигать местами 22 метров в секунду. В вечернее время вновь ожидается туман.

В субботу, 21 ноября, ночью и утром в Волгограде ожидается дождь, днем – без существенных осадков. Ветер юго-западный 8–13 м/с, днем южный 8–13 м/с, в порывах до 17–22 м/с. Температура воздуха ночью 6…8º, днем 9…11º.

В воскресенье, 22 ноября, в Волгограде существенных осадков не ожидается, временами возможен туман. Ветер ночью юго-западный 8–13 м/с, днеём южный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 4…6º, днем 8…10º.

По Волгоградской области в субботу ночью пройдут дожди, днем – небольшие, местами умеренные. Ветер ночью юго-западный 8–13 м/с, днем южный и юго-западный 8–13 м/с, местами порывы 17–22 м/с. Температура воздуха ночью 4…9º, днем 6…11º.

В воскресенье в регионе ночью без существенных осадков, днем – небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный и западный 8–13 м/с, днем юго-западный и южный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 3…8º, днем 5…10º, местами до 12º.

По предварительным прогнозам, с понедельника, 23 ноября, в Волгоградской области время от времени начнет выглядывать солнце. Однако в пасмурную погоду все так же будут идти дожди. Не исключено, что в среду в Волгограде и по области будет срываться снег при плюсовых показателях на термометрах.