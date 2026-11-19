



Минпромторг предложил ввести новый обязательный сбор с проданных авиабилетов, средства от которого планируется направлять на поддержку отечественного авиастроения. Для этого ведомство подготовило пакет из трех законопроектов, вносящих изменения в Воздушный, Налоговый и Бюджетный кодексы, сообщает «Парламентская газета».

Предполагается, что платить сбор будут юридические лица, занимающиеся коммерческими воздушными перевозками. По данным СМИ, он может быть включен в стоимость билета и составить 500 рублей для пассажиров российских авиакомпаний и 1000 рублей – для пассажиров иностранных перевозчиков. В самих законопроектах таких цифр нет, однако указано, что новый сбор способен приносить бюджету более 73 млрд рублей в год. Точный порядок расчёта и уплаты определит Правительство.

По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, существенного влияния на объемы авиаперевозок сбор не окажет. Эксперт уверена, что суммы не настолько велики, чтобы заставить людей отказаться от покупки билетов, а сам механизм устроен так, что пассажиру не придётся ничего доплачивать отдельно.

Официально авиасбор должен заработать с 1 января 2027 года.