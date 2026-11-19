



Срок уплаты налогов за 2025 год приближается, и жители Волгоградской области уже получили сводные налоговые уведомления. О том, что изменилось в документе, как правильно читать расчёты и что делать при обнаружении ошибок, в интервью ИА «Высота 102» рассказала заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области Наталья Киргизова.

Что входит в сводное налоговое уведомление

В 2026 году форма сводного налогового уведомления (СНУ) заметно обновилась. Главная цель реформы – сделать документ максимально прозрачным для налогоплательщика.

– СНУ содержит расчёты по трём имущественным налогам – транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц, а также НДФЛ в тех случаях, когда он не был удержан налоговым агентом или подлежит доплате по итогам года. В документе традиционно отражены сумма налога, сведения об объекте, налоговая база, срок уплаты, а также все необходимые реквизиты для перечисления единого налогового платежа — QR-код, штрихкод, УИН и банковские реквизиты, – объясняет Наталья Киргизова.

По словам замруководителя волгоградского УФНС, в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ с 2025 года и возникшей необходимости сводить воедино все доходы граждан, ключевым изменением в СНУ стал новый раздел «Расчёт НДФЛ по всем основаниям».

– Теперь в уведомлении отражаются доходы от налоговых агентов – если работодателей несколько или налог был удержан неполностью; доходы по банковским вкладам – проценты, превышающие необлагаемый лимит в 210 тысяч рублей; выигрыши от организаторов азартных игр и лотерей; декларации 3-НДФЛ, если вы самостоятельно заявляли доходы от продажи имущества или заявляли вычеты; налоговые вычеты, полученные в упрощённом порядке. Документ стал объёмнее. Для целей применения ставок совокупные налоговые базы теперь распределены по группам. Например, трудовые доходы, доходы от майнинга попадают в одну группу с прогрессивной ставкой до 22%. Доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам – в другую группу, ставки 13% или 15%. В дополнительных таблицах уведомления приведена подробная детализация: мы показываем, из какой суммы сложилась итоговая цифра к уплате. Проверить этот расчёт можно в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Изменения по имущественным налогам

По имущественным налогам тоже произошли изменения, говорит Наталья Киргизова:

– Изменения затронули транспортный налог и налог на имущество физических лиц. Так, транспортный налог теперь исчисляется по новым ставкам, установленным Законом Волгоградской области от 25.11.2024 № 90-ОД. Например, для легкового автомобиля до 100 л.с. раньше действовала ставка 9 рублей за 1 л.с., теперь за 2025 год – 10 рублей. При этом ставки по-прежнему ниже, чем в соседних регионах Южного федерального округа. Полный перечень ставок – в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах» на сайте ФНС России. По налогу на имущество физических лиц для объектов торгово-офисного назначения предусмотрена повышенная ставка 2%, тогда как прежде применялась ставка 0,5%. Перечень таких объектов, по которым налог предъявлен по повышенной ставке, на налоговый период 2025 год утверждён приказом Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 12.12.2024 № 61-н, он опубликован на официальном портале правовой информации. Отдельное внимание — предпринимателям: для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы (УСН, АУСН, ПСН), льгота по этим объектам не действует. Если объект включён в Перечень, налог уплачивается независимо от применяемого режима налогообложения.

Что делать при ошибке в уведомлении

Если вы считаете, что специалисты допустили ошибку, не учли льготу или неверно определили налогооблагаемую базу, это можно и нужно исправить, настаивает Наталья Киргизова:

– В новой форме уведомления как раз предусмотрен блок, напоминающий о праве подать заявление о перерасчёте при наличии законных оснований. Но прежде всего необходимо сверить данные с источником сведений. Если в уведомлении указан лишний доход или неверная информация, следует обратиться к работодателю, в банк или к брокеру, которые передали эти сведения в налоговую службу. Если ошибка подтвердится, налоговый орган на основании представленных уточнённых сведений сделает перерасчёт. Это касается и имущественных налогов. Проверьте в Личном кабинете перечень объектов и их характеристики — квадратные метры, мощность. Если объект вам не принадлежит, есть лишние объекты или ошибки в характеристиках — направьте обращение через раздел «Имущество» личного кабинета: «Сообщить об ошибке» или «Объект мне не принадлежит». Также можно обратиться в инспекцию через Личный кабинет, подать заявление в любом налоговом органе или МФЦ. Однако до момента исправления ошибки налог, указанный в уведомлении, рекомендуется уплатить в срок, чтобы избежать начисления пеней.

Сроки уплаты и порядок получения уведомлений

Отметим, что сроки в этом году остаются прежними: уплатить имущественные налоги и НДФЛ, исчисленный в сводном уведомлении за 2025 год, необходимо не позднее 1 декабря 2026 года. Это правило действует независимо от того, каким способом гражданин получил уведомление – в электронном виде или на бумажном носителе.

С 1 августа 2026 года действует обновлённый порядок. Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» и Единого портала государственных и муниципальных услуг уведомления направляются только в электронном виде. Отдельное согласие на получение через Госуслуги больше не требуется. Тем, у кого нет учётной записи в электронных сервисах, документ по-прежнему направлен заказным письмом по адресу регистрации. Кроме того, можно подать заявление в налоговый орган или МФЦ о получении уведомления на бумажном носителе – тогда его передадут в срок не позднее пяти дней со дня получения заявления.

– Направление уведомления через личный кабинет предусмотрено, если ФНС России через единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения о населении, получила сведения о регистрации гражданина на Госуслугах. В ЛК направляются само уведомление и сведения из него: ИНН, название, дата и номер уведомления, общая сумма налогов, наименование и сумма каждого налога, срок уплаты, уникальный идентификатор начислений. Если уведомление так и не пришло, платить всё равно нужно – обязанность по уплате не зависит от получения уведомления, – напоминает Наталья Киргизова.

Замруководителя УФНС России по Волгоградской области рекомендует:

– Проверьте, не попало ли уведомление в число тех, что не направляются: например, если общая сумма налогов менее 300 рублей или объект полностью освобождён льготой. Затем загляните в Личный кабинет налогоплательщика или ЛК ЕПГУ – скорее всего, уведомление находится там в электронном виде. Если документа нет и там, а имущество у вас есть, направьте обращение в налоговый орган через раздел «Обращения» Личного кабинета, через любую инспекцию или МФЦ. Также напоминаю: если у гражданина появилось имущество, за которое никогда не приходил налог, о нём стоит сообщить в налоговый орган, чтобы объект был учтён и по нему корректно исчислили налог. Если у граждан остались вопросы по порядку исчисления и уплаты имущественных налогов и НДФЛ, они могут обратиться в любую налоговую инспекцию. Напоминаю, что 26 ноября с 9:00 до 20:00 во всех инспекциях Волгоградской области пройдут Дни открытых дверей. Также можно направить обращение в налоговый орган через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц или электронный сервис «Обратиться в ФНС России», позвонить в контакт-центр ФНС России по телефону 8-800-222-22-22. Самостоятельно узнать, какие ставки и льготы действуют в конкретном муниципальном образовании, можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», получить разъяснения по типовым вопросам в части исчисления и уплаты имущественных налогов и НДФЛ – на промостранице на сайте ФНС России.