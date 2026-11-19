



В Калачевском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Daewoo Nexia. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла на автодороге «Червленое - Калач-на-Дону».

– По предварительным данным, 22-летний водитель иномарки на 57 км дороги не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги в левый кювет с последующим наездом на дерево, – уточнили в пресс-службе Главка.

В результате удара водитель скончался на месте ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области