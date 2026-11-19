



Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение нижестоящих инстанций, обязавших владелицу трёх торговых павильонов в Волгограде освободить земельные участки под ними. Об этом сообщает пресс-служба суда в Краснодаре.

Как уточнили в суде, спор касался трёх павильонов площадью около 50 кв. м каждый, принадлежавших жительнице Волгограда. Объекты располагались на двух участках, ранее предоставленных ей в аренду для эксплуатации временных торговых точек. Срок аренды истёк, и в феврале 2024 года муниципалитет уведомил владелицу о прекращении договоров. Так как участки находятся в границах территории общего пользования и не были включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), администрация потребовала убрать павильоны. Однако выяснилось, что по совокупности признаков они являются объектами капитального строительства.

Администрация Волгограда обратилась в Кировский районный суд с требованием признать отсутствующим право собственности ответчика на павильоны, обязать освободить участки и привести территорию в пригодное для использования состояние. Суд это требование удовлетворил: владелицу павильонов обязали за свой счёт освободить участки и восстановить состояние территории общего пользования. Позднее апелляционная инстанция подтвердила решение райсуда.

Однако владелица торговых точек попыталась оспорить снос уже в Краснодаре. Но и здесь оснований для отмены требований волгоградских чиновников не нашли.

– Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции проверил законность решения районного суда и апелляционного определения по спору между администрацией Волгограда и владелицей торговых павильонов, размещённых на земельных участках, относящихся к территориям общего пользования. Коллегия по гражданским делам указала, что нижестоящие суды правильно установили фактические обстоятельства и применили нормы права. При квалификации объектов как капитальных и отсутствии законных оснований для их возведения и размещения на муниципальной земле их сохранение невозможно, – сообщили в пресс-службе.

По итогам рассмотрения кассационный суд оставил решение районного суда и апелляционное определение без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Как сообщает ИА «Высота 102», согласно картотеке краснодарского суда, в спор с администрацией Волгограда вступила директор ООО «Патриот», зарегистрированного в Веселой балке, Эльвира Садыхова. Какие именно павильоны будут снесены в скором времени, не уточняется.

Напомним, в том же Кировском районе Волгограде и по тем же причинам, что и в случае Эльвиры Садыховой, в настоящее время ликвидируют рынок «Авангард», а также прилегающую к нему торговую галерею «Волга».