



В беспилотные войска студент Волгоградского колледжа машиностроения и связи имени Героя Советского Союза Николая Сердюкова вступил без малого год назад. За это время Дамир (имя изменено по просьбе героя публикации – Прим.) научился не просто отрабатывать базовые задачи, но и справляться с нестандартными боевыми вызовами. О своей службе и планах на ближайшее будущее он рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

Четверокурсник волгоградского колледжа в январе прошлого года подписал контракт и уже вскоре учился ремонтировать и готовить к реальным боевым заданиям как FPV–дроны, так и беспилотники самолетного типа.

– Мы хорошо обучены, и поэтому не только выполняем стандартные задачи, но и совершенствуем навыки: работаем над дальностью полета БПЛА, ищем решение проблем с работой вражеского РЭБа, – делится профессиональными нюансами волгоградец. – За время моей службы бывали кое-какие опасности, ведь все-таки это боевые действия, и риск – есть риск. Однако мы находимся не на линии боевого соприкосновения, а в так называемой «зеленой» зоне на территории Донецкой народной республики.





Оказавшись в отпуске за несколько месяцев до окончательного возвращения домой, Дамир признался – за время службы он не жалел о принятом решении.

– Все приобретенные знания, конечно, пригодятся мне и в гражданской жизни. В январе контракт, заключенный мною на год, истекает, и после его окончания я вернусь в колледж продолжать образование, – заключает участник СВО.

Сегодня профессию, о которой несколько лет назад они знали лишь понаслышке, осваивают все больше волгоградских студентов. Причем, акцент в стремительно развивающихся беспилотных войсках делают именно на молодых – легко осваивающих новое направление и по-настоящему заинтересованных в результате.

– Всем, кто хочет стать грамотным дроноводом, нужна в первую очередь усидчивость, потому что это скрупулезная работа, и в ней надо чаще всего очень долго сидеть, выявляя цель, настраивая сам джойстик, – рассказывал о тонкостях современного ремесла представитель 39-й отдельной бригады войск БПС Владислав Скляров. – А еще – желание учиться. Учиться и еще раз учиться. Какими бы классными ни были инструкторы в учебных центрах, все зависит в первую очередь от желания самого человека. Если у него изначально есть предрасположенность к этому делу, подкрепленная мыслью о том, что он станет хорошим оператором FPV – дрона, он должен к этой цели стремиться, постоянно изучать что-то новое даже вне основного обучения и шаг за шагом становиться крутым профессионалом – летуном.





В Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом. Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области с 1 сентября 2026-го стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 3,4 млн рублей.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73.

Фото из архива V102.ru