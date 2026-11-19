



Спрос на системы интеллектуального видеонаблюдения среди предприятий Волгоградской области за десять месяцев 2026 года вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного оператором связи МТС.

Компании применяют камеры не только для охраны объектов, но и для контроля производственных процессов, мониторинга рабочих зон и анализа событий с помощью искусственного интеллекта. На промышленные предприятия приходится около 40% спроса в регионе. Ещё 25% обеспечивают торговля и логистика, 20% – строительные компании, остальное распределяется между другими отраслями.

На промышленных объектах видеосистемы помогают контролировать производственные площадки и соблюдение требований охраны труда. В логистике они используются для наблюдения за перемещением грузов и работой складов, в торговле – для анализа покупательских потоков и контроля торговых залов.

Умное видеонаблюдение применяется и вне коммерческих объектов – в общественных пространствах, парках, скверах и жилых комплексах. В Волгограде камеры в сочетании с умными домофонами обеспечивают безопасность придомовых территорий и делают повседневные сервисы удобнее: жильцы могут видеть посетителей, общаться с ними по видеосвязи и дистанционно открывать входную дверь через мобильное приложение. Такие решения уже используются в нескольких жилых комплексах города.

– В Волгоградской области у бизнеса есть запрос не просто на установку камер, а на решения, которые помогают эффективнее управлять объектами и производственными процессами. Особенно это актуально для промышленности, логистики и строительства, где важно контролировать большие территории и оперативно реагировать на происходящее. При этом технологии видеонаблюдения востребованы и в городской среде. Интеллектуальная видеоаналитика позволяет автоматизировать часть задач: система самостоятельно распознаёт заданные события и передаёт информацию ответственным сотрудникам. Мы видим, что предприятия и организации всё активнее интересуются такими возможностями и рассматривают видеонаблюдение как часть цифровой инфраструктуры, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Отдельное направление – видеоаналитика на базе искусственного интеллекта. Такие системы автоматически распознают события в видеопотоке и сообщают ответственным сотрудникам о потенциальных нарушениях. На производстве технология может фиксировать нахождение человека в опасной зоне или отсутствие средств индивидуальной защиты, на складах – отслеживать перемещение грузов и контролировать соблюдение установленных процессов. Это позволяет быстрее реагировать на нестандартные ситуации и снижать нагрузку на службу безопасности.