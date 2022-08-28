В город Волжский Волгоградской области на улицу 40 лет Победы, где в настоящее время тушат крупный пожар на универсальном рынке, выехало руководство Главного управления МВД России по региону. Также, сообщает ИА "Высота 102", на месте происшествия работают сотрудники городской полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области автолюбителей предупреждают об ограничении движения.

– Движение легкового транспорта ограничено по улице 40 лет Победы в границах от улицы Мира до улицы Дружбы, – сообщили информагентству в главке полиции.

Также в МВД подтвердили, что при пожаре на парковке рынка поврежден транспорт. Точное количество устанавливается.

– На месте задействовано 10 экипажей ГИБДД, автопатрулей ППСП УМВД России по городу Волжскому, – уточняют в ГУ МВД.

Фотограф ИА "Высота 102", который сейчас находится на месте происшествия, сообщает, что полицейскими несколько минут назад был задержан мужчина, выбегавший с территории рынка.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"