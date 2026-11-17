



В Волгограде нашли мертвой мать двоих детей Елену Пошадскую. Тело женщины обнаружил сотрудник УК возле дома на улице Таращанцев.

Напомним, об исчезновении волгоградки, воспитывавшей двоих детей, сообщали ранее волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». По их информации, о судьбе пропавшей женщины ничего не было известно с 1 ноября. В поисках принимали участие правоохранители.

– Нашли ее возле дома №63 на улице Таращанцев, под самыми, считай, окнами. Тело было прикрыто ветками. Разве могла она там пролежать две недели незамеченной, когда ее искали по всему району с 1 ноября? – теряются в догадках жители Краснооктябрьского района. – Здесь как раз дорога к детскому саду, магазины «Магнит» и «Пятерочка», кондитерская. Не может быть так, чтобы толпы людей ходили мимо и не замечали ее.





Знакомые с семьей волгоградцы добавляют, что Елена всегда создавала приятное впечатление:

– Дети маленькие совсем. Один – малыш, ходит в детский садик, второй – уже школьник. Сама она не выпивала, симпатичная такая была. Да и вообще семья у них, как говорят, средняя, но положительная.

Предположительно, найденная мертвой женщина могла выпасть из окна дома, возле которого ее обнаружили. По сведениям источников информагентства, смерть ее наступила не ранее прошедших суток. В настоящее время обстоятельства гибели волгоградки выясняют сотрудники правоохранительных органов.



