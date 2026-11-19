



В Саратовской области при атаке беспилотниками ВСУ в Красноармейском районе 19 ноября погибли три человека, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на главу региона Романа Бусаргина.

На места происшествий направлены оперативные службы. Прокуратура Саратовской области организовала контроль за соблюдением прав граждан, включая своевременное оказание помощи.

Уточняется, что угроза ракетной опасности была объявлена в Саратовской области в 15:18 по местному времени и действовала чуть более часа: отбой был объявлен в 16:24.

Напомним, в Волгограде 18 ноября прошли похороны четверых работников НПЗ, погибших во время массированной атаки 13 ноября.