

19 ноября на заседании Иловлинской районной Думы было принято решение об отставке временно исполняющего обязанности главы Иловлинского муниципального района Олега Попова.



Чиновник заявил о своём добровольном уходе с поста. Михаил Битюцкий, председатель комитета Волгоградской области по территориальным образованиям, внутренней и информационной политике, поблагодарил Олега Юрьевича за его многолетнюю работу и вручил ему нагрудный знак «За преданность родной земле» как региональную награду.



Отметим, Олег Попов родился в Иловле и является представителем казачьего рода. Свою карьеру он начал как агроном, а в 1997 году стал заместителем главы Николаевского района, затем - заместителем главы Быковского района. Последние 17 лет он занимал пост первого заместителя главы Иловлинского муниципального района. Благодаря своему профессионализму, глубокому пониманию местных вопросов и умению находить эффективные решения, Олег Юрьевич снискал уважение и признание среди коллег и жителей района.



фото: комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области