Четыре человека пострадали в ДТП с фурой на трассе под Волгоградом

Крупная авария, в которой пострадали двое взрослых и двое детей, произошла в Волгоградской области. По данным ГУ МВД России по региону, на 752 км трассы Р-22 Каспий М-4 Дон «Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Михайловском районе Mercedes столкнулся с фурой. Иномарка двигалась со стороны Волгограда.





По предварительным данным, 43-летний водитель Mercedes не выдержал боковой интервал до большегруза Volvo с полуприцепом, который ехал во встречном направлении. В результате столкновения пострадали четыре пассажира иномарки, в числе которых двое несовершеннолетних 10 и 17 лет. Всех пострадавших доставили в больницу с различными травмами.



