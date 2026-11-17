



В Дзержинском районе Волгограда, во дворе ЖК «Лазурь» на бульваре 30-летия Победы, 50, минувшей ночью неизвестные разбили BMW 5 и повредили сразу несколько припаркованных автомобилей. Как сообщается в социальных сетях, момент «избиения» машин попал на видео.





Судя по кадрам, человек, пытавшийся вскрыть машины и отрывавший боковые зеркала на них, находился в измененном состоянии. Он шатался, неоднократно падал и с трудом поднимался на ноги.

По словам владелицы пострадавшего BMW, ущерб оказался серьезным – автомобилю требуется полная перекраска, замена трех стёкол, электрического зеркала, механизма, трапеции дворников, самих дворников и фары. Эксперт оценил стоимость ремонта примерно в 600 тысяч рублей.

Обстоятельства произошедшего и лица, причастные к повреждению автомобилей, устанавливаются.