ДТП с троллейбусом и фурой на ЦПКиО остановило Первую продольную





Утром 16 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие в Центральном районе Волгограда с участием троллейбуса и грузового автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, авария произошла у остановки общественного транспорта «ЦПКиО».

По сообщению очевидцев, в результате аварии перекрытыми оказались две полосы – средняя и крайняя правая. На участке дороги автомобильное движение затруднено. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

По данным онлайн-сервиса Яндекс.Карты, дорожно-транспортное происшествие вызвало пробку протяженностью более километра. Автолюбители советуют жителям города на время отказаться от проезда по данному участку дороги.