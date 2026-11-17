В Волгоградской области в двух ДТП пострадали четверо пешеходов, в числе которых двое девочек 12 и 14 лет.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, школьницы пострадали в Михайловке от наезда «Лады Калина», которой управляла 40-летняя водитель. ДТП произошло не нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших доставили в больницу.

Еще один наезд на двух 22-летних пешеходов произошел в Волжском. Водитель при повороте направо у строения №42 по улице Мира не пропустил молодых людей, которые переходили проезжую часть на регулируемом перекрестке. После случившегося водитель скрылся с места ДТП.