



В Волгоградской области подвели итоги всероссийской акции «Сохраним лес» 2026 года. Как сообщили в пресс-службе региона, в рамках данной акции было высажено уже 790 тыс. деревьев на общей площади 380 га. Завершающим мероприятием сезона стала посадка геоглифа из 20 тыс. саженцев крымской сосны в Иловлинском районе.

В высадке участвовали заместитель губернатора Екатерина Кульгускина, представители Экологического совета при областной Думе, АНО «Сад Памяти», облкомприроды, Центра защиты леса, Иловлинского лесничества, института агроэкологии РАН, а также волонтёры. Акцию посвятили 185-летию банка – сосны высадили в форме этих цифр.

– Значимость этой акции сложно переоценить. В нашем малолесном регионе очень важно принимать максимум мер к сохранению и восстановлению леса. Волгоградская область присоединилась к акции в 2019 году, за это время высажено уже более двух миллионов саженцев, и мы не останавливаемся на достигнутом, – подчеркнула замгубернатора.

Всего в 2026 году в регионе прошло порядка 70 мероприятий акции. Самые масштабные высадки состоялись в Старополтавском, Михайловском, Калачевском и Арчединском лесничествах.

Акция проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие». Её цели – восстановление лесов, пострадавших от пожаров, снижение последствий климатических изменений, увеличение площади зелёных зон и формирование экологической культуры у подрастающего поколения.