



В 84-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом у подножия Мамаева кургана открыли обновлённую архитектурно-мемориальную композицию. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, капсулы с землёй городов-героев вернули в гранитные тумбы на входной площади главной высоты России. В церемонии принял участие губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров.

– Глубоко символично, что именно сегодня мы завершаем реконструкцию композиции у подножия легендарного Мамаева кургана. На свои исторические места возвращаются имена городов-героев и капсулы с землёй, пропитанной кровью защитников нашей Родины, — это подлинный символ мужества и стойкости жителей нашей Великой страны, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Во время реставрации мемориала капсулы бережно хранились в фондах музея-заповедника «Сталинградская битва». Губернатор возложил цветы к каждой из тумб. Теперь у подножия Мамаева кургана в едином строю – Москва, Ленинград, Киев, Керчь, Минск, Мурманск, Новороссийск, Севастополь, Одесса, Тула, Смоленск, Брестская крепость, Калач-на-Дону, а также города и населённые пункты, носящие звание «Рубеж Сталинградской доблести», и легендарный Сталинград.





– Города-герои, города воинской славы, «Рубежи Сталинградской доблести» у подножия Мамаева кургана продолжают вместе нести службу по защите нашей великой истории, настоящего и будущего. Уверен, что потомки Поколения Победителей в полном объёме выполнят задачи по защите Родины. Враг будет разбит! Победа будет за нами! – сказал Бочаров.

После церемонии по входной площади под звуки военного оркестра прошли военнослужащие Роты почётного караула. Губернатор и участники мероприятия поднялись на Мамаев курган, почтили память защитников Отечества у Вечного Огня и возложили цветы к могилам Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, Неизвестного Солдата и Малой Братской могиле.

Реставрация тумб стала завершающим этапом обновления мемориального ансамбля входной площади. В 2024 году здесь отремонтировали бетонное основание, переложили ступени и заменили гранитное покрытие пешеходных зон. В 2025 году, к 80-летию Победы, открыли новую мемориальную зону слева от центральной лестницы, а в мае 2026 года её дополнили тумбами новых «Рубежей Сталинградской доблести».

Фото: администрация Волгоградской области