



Если у вас нет профильного образования, беспилотная отрасль может показаться закрытым местом: вокруг сплошные разработчики, программисты и пилоты. Но серийное производство дронов растет – и вместе с ним растет потребность в тех, кто будет собирать технику, проверять узлы, заниматься диагностикой и обслуживанием.

При этом опыт работы именно с БПЛА для многих таких вакансий не обязателен, а оформление – по трудовому договору. Как войти в отрасль новичку, какие навыки освоить и что узнать об условиях до того, как откликнуться на вакансию? Выясняли у координатора набора в «Сталинские соколы» – одного из подразделений БПС России.

Как сегодня попасть в сферу БПЛА

За последние годы вокруг беспилотных технологий стала формироваться собственная профессиональная среда. Интерес к инженерным задачам появляется у школьников на занятиях робототехникой, колледжи и вузы развивают профильную подготовку, а предприятия осваивают выпуск аппаратов и комплектующих.

В национальном проекте «Беспилотные авиационные системы» серийное производство и подготовка кадров также выделены в отдельные направления.

О динамике отрасли в октябре говорил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, за девять месяцев 2026 года количество комплектующих для БАС в российском реестре выросло почти на 80%, одновременно увеличиваются выпуск аппаратов и объемы продукции с высокой добавленной стоимостью.





Для соискателя это означает, что вход в отрасль не сводится к профессиям конструктора или оператора. Чем ближе производство к серийному циклу, тем важнее становятся технологическая дисциплина, качество сборки и умение последовательно выполнять регламентированные операции.

Один из возможных стартов в сфере БПЛА – позиция техника, который собирает оборудование из готовых деталей и комплектующих. В отличие от разработки новой системы, здесь основу работы составляют технические инструкции, монтаж узлов и контроль качества отдельных операций. Поэтому опыт ремонта автомобилей, электроники или бытовой техники, работы слесарем может стать полезной базой.

Наглядный пример – подразделение «Сталинские Соколы», где гражданские специалисты привлекаются для сборки, технического обслуживания, диагностики и ремонта отдельных узлов и систем БПЛА семейства «Герань» и «Гербера».

– Зарплата техников с «Сталинских соколах» по меркам рынка России достаточно высокая – от 400 тысяч рублей в месяц, – отмечает координатора набора подразделения Олег Сергеев. – При этом отсутствие обязательного опыта не означает отсутствия требований: аккуратность, обучаемость и ответственность за результат остаются базовыми условиями работы. Следующей ступенью, по словам нашего собеседника, может стать переход на позицию инженера, который отвечает за контроль качества и техническую готовность систем. Инженеры в «Сталинских соколах» проводят финальную проверку оборудования, диагностику и дефектовку узлов, отвечают за организацию ремонтной зоны, а также обучение и наставничество технических специалистов.

– Уже через три месяца для сотрудника открывается возможность первого повышения по карьерной лестнице. Оценка проводится по результатам работы, квалификации и потребностям производства. Оплата на инженерных позициях стартует от 450 тысяч рублей. Техническое образование и профильный опыт считаются преимуществом, – заявляет Олег Сергеев.

Гражданская оборона в условиях СВО

В условиях специальной военной операции значение производственного звена стало особенно заметным. При этом участие в нем не обязательно связано со статусом военнослужащего. Гражданское направление в «Сталинских Соколах» предполагает оформление по трудовому договору и не требует заключения контракта о прохождении военной службы.





Однако это различие важно учитывать и при оценке карьерных перспектив. Возможное развитие до пилота, штурмана или командира расчета относится уже к другому формату: такие позиции доступны при наличии квот и предполагают подписание контракта с Минобороны.

– При заключении контракта с Министерством обороны РФ сотруднику дополнительно начисляются единовременная выплата 2,9 миллиона рублей и ежемесячная оплата по контракту 200 тысяч рублей. Отмечу, что заключение контракта полностью добровольное, – говорит координатор набора «Сталинских соколов».

Работа сотрудников организована на производственных комплексах в регионах России. Предусмотрено проживание и питание на период работы, а для кандидатов из других регионов – оплата переезда к месту работы. График зависит от производственного плана, возможен ненормированный рабочий день – все условия прописаны в трудовом договоре.

К рассмотрению принимаются кандидаты старше 18 лет. Среди требований – отсутствие судимости по тяжким статьям и отсутствие учета у врача-нарколога и врача-психиатра.

Работа на благо страны

«Сталинские Соколы» не единственный проект, где человек без опыта может начать работать с беспилотниками. Но пример подразделения показывает: войти в новую отрасль можно не только через профильный вуз или конструкторское бюро, но и через производство.

Для кандидата, готового учиться и отвечать за качество своей работы, такая позиция может стать возможностью получать высокий доход и одновременно вносить посильный вклад в общее дело – своим трудом помогать Родине в условиях СВО.

За каждым собранным и проверенным аппаратом стоит работа конкретных людей, от которой зависит обеспеченность подразделений необходимой техникой. Победа складывается не только из действий на передовой, но и из ежедневного труда тех, кто остается на производстве и делает свою работу точно и в срок.