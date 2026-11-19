Сотрудники зооцентра «Дино», которые несколько дней назад отловили в центре Волгограда дикого зверя, рассказали о судьбе животного. Как выяснилось, по городским улицам разгуливал волк, который сбежал от хозяина.

– Волк, которого Татик (киппер «Дино» - ред.) отловил в Центральном районе, жил у человека, который с нами уже связался. Выясняем все обстоятельства. Волк взрослый, и нам сильно не рад, – рассказали в волгоградском зооцентре.

Сотрудники приюта показали, как кормят волка куриными лапками, а он рычит, но при этом от угощения не отказывается.

Напомним, что 13 ноября в социальных сетях появилось видео зооцентра «Дино» с гулящим в самом центре Волгограда волком. Животное озиралось по сторонам, но к проходящим мимо людям агрессии не проявляло. Пользователи в социальных сетях принялись активно обсуждать появление зверя, высказывая различные версии. Были предположения, что это волк и даже чей-то домашний питомец. Также прозвучала версия, что на кадрах влчак, выведенный путем скрещивания немецкой овчарки и карпатского волка.

Ранее в Волгограде не раз замечали мужчину с домашним волком, о котором даже писали местные СМИ. Волгоградец часто выводил своего необычного питомца на прогулку в ошейнике и на цепи вместо поводка. Примечательно, что именно на цепь, а не на самого волка чаще всего обращали внимание прохожие. Однако то ли это волк, неизвестно.