



Канал «Госуслуги» в мессенджере MAX сообщил, что для автомобилей налогооблагаемая база определяется мощностью двигателя в лошадиных силах, а для недвижимости - кадастровой стоимостью. Для жилых объектов эта стоимость уже учитывает предусмотренные законом налоговые вычеты. Итоговая сумма налога рассчитывается путем умножения налоговой базы на установленную ставку, но в расчет могут включаться дополнительные коэффициенты.



Первоначально учитываются размер доли в праве собственности и количество месяцев фактического владения имуществом в течение отчетного года. Также для определенных категорий граждан, таких как пенсионеры, предусмотрены налоговые льготы. Например, при расчете земельного налога можно воспользоваться вычетом в размере шести соток. Для защиты налогоплательщиков существует ограничение на увеличение фискальной нагрузки. Если кадастровая стоимость объекта возросла, специальный коэффициент не позволит сумме налога превысить 10% по сравнению с предыдущим годом, за исключением случаев применения повышающих коэффициентов, обязательных для владельцев дорогих легковых автомобилей из перечня Минпромторга России.



Чтобы избежать начисления пени, гражданам рекомендуется внимательно изучить полученные документы. Проверить правильность начислений, уточнить применимые льготы и оплатить налоги можно в личном кабинете налогоплательщика на портале «Госуслуги», не посещая налоговую инспекцию.

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