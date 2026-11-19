



В Котово Волгоградской области в результате слаженной работы сотрудников регионального управления СКР и территориального отдела полиции 17 ноября задержан местный житель, подозреваемый в убийстве своего приятеля.

Установлено, что 16 ноября на берегу пруда, расположенного неподалеку от города Котово, был обнаружен труп местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как ранее сообщалось информагентством, по заявке полицейских водолазы на дне пруда Чистый позже обнаружили вещдок. Уликой оказался нож, которым, по данным следствия, был убит мужчина. Уже через сутки, 17 ноября, предполагаемый подозреваемый был задержан.

Выяснилось, что подозреваемый вместе со своим приятелем находился на рыбалке на берегу пруда. Позже между ними разгорелся конфликт, в ходе которого фигурант нанес не менее шести ударов ножом по различным частям тела потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Испугавшись последствий, подозреваемый выбросил нож в пруд и сообщил о случившимся родственникам, которые вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции.

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.