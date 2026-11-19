



В день 84-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом на Мамаевом кургане в Волгограде прошла традиционная патриотическая акция «Героям Сталинграда посвящается». Как сообщили в пресс-службе мэрии, около 300 волонтёров пронесли по территории мемориального комплекса две 80-метровые ленты – Сталинградскую и Георгиевскую.





К акции присоединились ветераны специальной военной операции – победители регионального проекта «Сталинградский призыв», юнармейцы, сотрудники городского центра патриотического воспитания «Виктория», учащиеся образовательных учреждений Волгограда, а также члены молодёжных советов Главного управления МЧС России по Волгоградской области и Управления Росреестра.

Из-за оперативной обстановки мероприятие провели в сокращённом формате: волонтёры пронесли ленты по центральной аллее мемориала до площади Стоявших на смерть. В завершение акции участники минутой молчания почтили память погибших защитников Сталинграда.

Видео: администрация Волгограда