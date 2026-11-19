В Волгограде продолжается «разбор полетов» после массового появления в соцсетях видеообращений замерзающих в своих домах жителей. Замученные люди, которые не могут достучаться до местных властей и своих УК, просят помощи у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Проблема во всех обращениях одна: отопительный сезон стартовал давно, а отопления в домах все еще нет.

На ситуацию отреагировали в СКР, прокуратуре и администрации Волгоградской области. Губернатор потребовал жестких мер в отношении управляющих компаний и поручил проверить деятельность регионального фонда капремонта. В свою очередь ряд УК предоставили журналистам свои пояснения по сложившейся ситуации. Такие письма поступили в редакцию ИА «Высота 102».

Нет ремонта – нет тепла

Много обращений по отсутствию тепла было от жителей Красноармейского района, где много старого жилого фонда. Пояснение по ситуации с отоплением предоставили ИА «Высота 102» две управляющие компании: ООО «Дом Сервис Красноармейский» и ООО «Волгоград Южный». В общей сложности в управлении этих двух организаций находятся 209 МКД в Красноармейском районе.

– Основная причина ненадлежащего качества предоставляемых услуг по отоплению заключается не в действиях управляющей организации, а в отсутствии капитального ремонта инженерных сетей (систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации) в обслуживаемых домах, – указано в письме за подписью Натальи Тенерядновой, которая является гендиректором в вышеперечисленных управляющих компаниях.

Согласно ее пояснению, программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и очередность таких работ формируют администрация Волгограда, комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области совместно с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». В первую очередь туда должны попадать жилые дома, где инженерные коммуникации в силу возраста и износа уже «еле дышат».





Согласно открытым данным, в списке обслуживаемых домов ООО «Дом Сервис Красноармейский» и ООО «Волгоград Южный» действительно много старого жилого фонда. Домам по 60-70 лет. Расположены они на улицах Саушинская, Удмуртская, Пролетарская, Остравская, 40 лет ВЛКСМ, Брестская, Марийская, Доценко, проспект Канатчиков и др. Видеообращений с этих улиц действительно было много.

Сроки откладывают, ремонтируют «ненужное»

– Капитальный ремонт инженерных сетей (внутридомовых систем отопления, водоснабжения, канализации) в отношении домов, находящихся в управлении Общества, не проводился ни разу за весь период их эксплуатации. Капитальный ремонт, выполнявшийся в отдельных домах, проводился по перечню работ, не отвечающих фактической нуждаемости домов с учетом износа инженерных сетей, в том числе систем отопления. Сроки проведения капитального ремонта по домам, находящимся в управлении ООО «Дом Сервис Красноармейский», неоднократно переносились при актуализации региональной программы, – поясняют в УК.

Аналогичная ситуация складывается и по жилому фонду, которым управляет ООО «Волгоград Южный». В управляющих компаниях в свою очередь уверяют, что со своей стороны делают все, чтобы надлежащим образом подготовить дома к отопительному сезону: опрессовку, промывку систем отопления и другие необходимые мероприятия. Однако все это сводится на нет, когда начинают подавать отопление – ветхие внутридомовые сети не выдерживают давления и рвутся.

– В результате ненадлежащего исполнения Фондом своих обязанностей по формированию и реализации региональной программы капитального ремонта вся ответственность за некачественное отопление и аварийные ситуации на инженерных сетях фактическим образом возлагается на управляющую организацию, – сетуют в УК. – По смыслу действующего жилищного законодательства управляющая организация отвечает за ненадлежащее содержание общего имущества в пределах предоставленных ей полномочий и несет риск ответственности за последствия капитального износа инженерных систем, в восстановлении которых она не имеет ни полномочий, ни финансовых ресурсов, поскольку плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов собственники жилых помещений вносят в Фонд.

При этом, как поясняют в обслуживающей компании, в случае возникновения аварийный ситуаций сотрудники УК проводят неотложные работы по текущему ремонту внутридомовых сетей с целью восстановления подачи ресурса.





Нужно переломить ситуацию

Представители ООО «Дом Сервис Красноармейский» и ООО «Волгоград Южный» подали обращения в надзорные органы, которые должны провести проверку и принять меры реагирования для устранения первопричины возникновения аварийных ситуаций в МКД в период отопительного сезона.

Такими причинами, считают в УК, являются: изношенность инженерных систем отопления, водоснабжения, канализации ввиду непроведения капитального ремонта и неоднократного переноса сроков его проведения, а также выполнение фондом капремонта «ненужных» работ, которые не отвечают фактическому состоянию проблемного дома.

Напомним, что 10 ноября глава региона поручил КСП провести комплексную проверку деятельности регионального фонда капитального ремонта. Цель проверки – найти слабые места в работе Фонда и выработать предложения по повышению эффективности работы организации, которая в последнее время неоднократно демонстрировала свою инертность в решении насущных вопросов жителей Волгоградской области.