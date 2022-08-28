Жителей домов рядом с горящим рынком в Волжском срочно эвакуируют

В городе Волжском Волгоградской области в эти минуты эвакуируют жителей многоквартирных домов по улице 40 лет Победы, расположенных в непосредственной близости с горящим рынком. По сведениям ИА «Высота 102», мэрия Волжского предоставила транспорт для эвакуации людей.

– В доме, который находится прямо рядом с рынком, сразу эвакуировали жильцов двух подъездов, – сообщает корреспондент информагентства. – В настоящее время проводится эвакуация всех остальных. Людей вывозят на автобусах, предоставленных администрацией города Волжского.

По предварительным данным, решение об эвакуации принято в связи с тем, что токсичный дым от горящих павильонов направлен непосредственно в сторону домов. Для безопасности жителей Волжского их разместят на безопасной территории.

– На рынке горит утеплитель, – объясняют представители экстренных служб Волжского, находящиеся на месте. – Предположительно, тушение будет вестись до утра. Людям будет безопаснее переночевать у близких или в предоставленных администрацией помещениях.

Напомним, что площадь возгорания на рынке составляет более 7000 квадратных метров. С огнем сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области борются уже три часа. Безопасность людей на месте обеспечивает личный состав ГУ МВД России по Волгоградской области.

Рынок, добавим, к этому часу выгорел дотла. Фотограф информагентства снял последствия ЧП с высоты.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»