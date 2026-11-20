

Законодательство предусматривает, что старый заграничный паспорт остаётся действительным в течение шести месяцев с момента изменения фамилии.



Это означает, что если вы успеете воспользоваться паспортом в указанный срок, то можете отправляться в поездку без проблем. Важно, чтобы информация в билете и паспорте совпадала, а у вас был документ, подтверждающий изменение данных.



Однако следует быть внимательным в расчётах - если срок действия паспорта истечёт до возвращения из поездки, на обратном пути могут возникнуть сложности, которые невозможно будет решить без обращения в российское консульство.