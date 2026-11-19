



Суд в Волгоградской области признал отпиской ответ администрации Клетского района на коллективное обращение жителей станицы Кременской, касающееся использования майнинг-фермой экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко газопоршневых энергоустановок на земельном участке с кадастровым номером 34:12:080005:112. Как сообщает ИА «Высота 102», рассмотрев иск одного из жителей к чиновникам, суд обязал последних подготовить новый ответ страдающим от соседства с фермой станичникам.

история Кременской Напоним, история с майнинг-фермой, расположившейся в станице Кременской, находится в фокусе внимания ИА «Высота 102» с осени 2025 года. Первые публикации появились после того, как жители сообщили о строительстве на окраине населённого пункта объекта, который, как выяснилось, представляет собой майнинг-ферму, связанную с бывшим мэром Волгограда Евгением Ищенко. Электроэнергию для добычи криптовалюты вырабатывали газопоршневые генераторы, работающие на газе из законсервированных советских скважин. Жители жалуются на круглосуточный гул, достигавший, по их замерам, 80 децибел, и на мелкодисперсную пыль, оседающую на домах и улицах. В ноябре 2025 года в станицу выезжала межведомственная комиссия с участием Роспотребнадзора, прокуратуры и полиции, однако накануне визита ферма прекратила работу, и проверяющие не смогли зафиксировать нарушения. В декабре 2025 года Облкомприроды выявило, что объект не поставлен на государственный учёт как источник негативного воздействия на окружающую среду. Облкомимущество установило, что ООО «Столица Бункер», получившее землю по инвестиционному соглашению, незаконно передало права субарендатору ООО «Сибмайн М». Росреестр направил предостережение о недопустимости использования участка не по целевому назначению, отметив, что объект отнесён Ростехнадзором к опасным производственным объектам III класса опасности. В марте 2026 года жители сообщили о возобновлении работы фермы: по их словам, круглосуточно работали около 14 установок. В мае 2026 года станичники записали коллективное видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой защитить их от «преступной деятельности» ООО «Сибмайн М» и районных властей. В итоге была организована проверка СК.

Согласно материалам дела, которые рассматривал Клетский районный суд Волгоградской области, земельный участок по адресу: станица Кременская, улица Октябрьская, 42, был предоставлен администрацией Клетского района в аренду ООО «Столица Бункер» по договору № 51/24 от 5 августа 2024 года с видом разрешённого использования «производственная деятельность» (код 6.0). С согласия администрации от 4 августа 2025 года участок передан в субаренду ООО «Сибмайн М», которое разместило на нём газопоршневые установки, вырабатывающие электроэнергию с использованием природного газа. Участок расположен в непосредственной близости от жилой застройки, и жители неоднократно обращались в администрацию по вопросу целевого использования земли.

15 июля 2026 года представитель инициативной группы жителей станицы Степанов А.А. обратился к главе Клетского района с обращением. В нем станичник поставил конкретные вопросы перед чиновников. В частности, жители Кременской хотели услышать, почему деятельность по генерации электроэнергии газопоршневыми станциями не подпадает под код 6.7 «Энергетика», а квалифицируется администрацией Клетского района как код 6.0 «Производственная деятельность». Интересовались станичники и тем, была ли учтена специфика фактически осуществляемой деятельности при согласовании субаренды, а также соответствует ли текущее использование участка виду разрешённого использования. В обращении содержалась просьба дать ответ со ссылкой на нормативные правовые акты.

Ответ администрация района дала жителям 6 августа. Однако, как утверждает в иске представитель жителей Кременской Степанов, глава района Михаил Харитонов уклонился от ответа на поставленные в обращении вопросы. Этот факт и послужил основанием для обращения в суд.

Представитель администрации Клетского района в судебном заседании частично признал иск, указав, что «административному истцу был дан немотивированный ответ и исполнителем не было перенаправлено обращение в компетентные органы».

Суд, исследовав материалы дела, пришёл к выводу, что ответ администрации действительно не соответствует требованиям Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В решении суда, в частности, отмечается:

– Из представленного в материалы дела ответа на обращение следует, что ответ дан не на все поставленные вопросы. Так, даны ответы на вопросы, относящиеся к компетенции администрации Клетского муниципального района Волгоградской области. Вместе с тем, относительно вопросов, которые не относятся к компетенции администрации, ответов не дано. Из ответа на обращение не следует, что обращение заявителя в части вопросов, не относящихся к компетенции администрации, направлено для рассмотрения в уполномоченный орган.

Суд также сослался на правовую позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой «гражданину должен быть дан ответ по существу на все поставленные им в обращении вопросы, если их разрешение входит в компетенцию государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц».

По итогам рассмотрения иска жителей Кременской суд признал незаконным ответ администрации Клетского района и возложил на администрацию обязанность повторно рассмотреть обращение инициативной группы станичников в установленном законом порядке. В удовлетворении остальной части требований – о возложении на администрацию обязанности дать мотивированное объяснение по конкретным вопросам о классификации вида разрешённого использования – суд отказал, указав, что «указанные вопросы в обращении от 15 июля 2026 года им не ставились и, следовательно, не являлись предметом рассмотрения.

С администрации Клетского района в пользу заявителя взысканы судебные расходы. Решение может быть обжаловано в Волгоградский областной суд в течение месяца.

Напомним, ранее в администрацию Клетского муниципального района поступило официальное заявление от руководства ООО «Сибмайн М» о намерении осуществить полный перенос действующей майнинг-фермы с земельного участка по ул. Октябрьской, 42 на новую территорию

– Инвестор выразил готовность принять участие в предусмотренных Земельным кодексом РФ открытых торгах (аукционе) после завершения кадастровых работ по формированию нового удалённого участка. Обществом официально гарантировано, что после ввода новой площадки в эксплуатацию работа объекта в границах станицы Кременской будет полностью прекращена, – говорится в ответе администрации Клетского района, с которым ознакомились журналисты.

Для переезда район планирует предоставить инвесторам участок в заброшенном хуторе Верховской. Населённый пункт находится на удалении семи километров от станицы Кременской.