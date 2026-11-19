



В Новониколаевском районе Волгоградской области суд назначил 7 суток административного ареста местному жителю, который отказался подчиниться требованиям сотрудников полиции и попытался скрыться на автомобиле.





Как сообщили в пресс-службе районного суда, инцидент произошёл 18 ноября нынешнего года. Полицейские проверяли сообщение о повреждении стёкол в банке и районной библиотеке и находились возле дома подозреваемого на улице Красноармейской в рабочем посёлке Новониколаевский. Когда мужчина подъехал на машине, ему сообщили причину визита и потребовали выйти из автомобиля и предъявить документы. Однако он проигнорировал требования и попытался уехать. Полицейские организовали преследование и задержали его.

В судебном заседании мужчина признал вину. Он пояснил, что не подчинился полицейским, так как не хотел быть привлечённым к ответственности, и раскаялся в содеянном.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото и видео: Суд Новониколаевского района