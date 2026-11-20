В Казани стартовали Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике памяти заслуженного тренера России Ю. М. Красильникова. Традиционный турнир собрал в манеже стадиона «Центральный» сильнейших юниоров страны – на дорожки и в секторы вышли спортсмены трёх возрастных категорий: U16, U18 и U20.

Программа соревнований охватывает практически весь спектр легкоатлетических дисциплин. Спринтеры разыграют медали на дистанциях от 60 до 400 метров, стайеры поборются на 800, 1500 и 3000 метрах, барьеристы покажут своё мастерство на 60 метрах с барьерами. Свои номера представят прыгуны – в длину, в высоту, тройным и с шестом – и метатели: в программе толкание ядра, метание диска и копья. Завершится трёхдневный турнир эффектным финалом – смешанной эстафетой 4×400 метров.



Волгоградская область в Казани представлена сразу в нескольких видах программы – и уже в первый день соревнований спортсмены региона громко заявили о себе.

Открыли волгоградский счёт результатам толкатели ядра. В соревнованиях юношей U16 Максим Помазанов послал снаряд на 15,11 метра – этот результат стал его личным рекордом и принёс второе место в протоколе. От победителя, Романа Вышегородцева из Самарской области, Максим отстал совсем незначительно – победный результат составил 15,47 метра. Замыкает тройку Вячеслав Валов из Пермского края с отметкой 15,09 метра – всего два сантиметра позади волгоградца. Плотность результатов на пьедестале говорит о высоком уровне турнира: борьба шла буквально за каждый сантиметр.



У девушек U18 в этом же виде блистала Таисия Куликова. Волгоградка толкнула ядро на 13,91 – и уверенно заняла первое место, оставив позади Анастасию Лазуро из Краснодарского края (12,40) и Анастасию Гурьянову из Ульяновской области (12,26). Отрыв Куликовой от ближайшей соперницы превысил полтора метра.

Особенно урожайным для волгоградской команды стал сектор для тройного прыжка – здесь наши девушки взяли два пьедестала.

У спортсменок U18 первенствовала Марина Илюшина. Уже в первой результативной попытке она показала 12,58 метра – это рекорд соревнований и уверенная победа. Эвелина Белокозова из Оренбургской области осталась второй с результатом 12,34 метра, бронза у Алёны Первушиной из Белгородской области – 11,95 метра.

В своей возрастной группе U16 отличилась Мария Карнаухова. Волгоградка зафиксировала прыжок на 12,33 метра – с личным рекордом и первым местом. Серебро у Натальи Гавриловой из Челябинской области (11,88), бронза у Камиллы Хисматуллиной из Татарстана (11,68). Интересно, что весь пьедестал в этой дисциплине обновил личные достижения – уровень соперничества в секторе был по‑настоящему высоким.



Вечерняя спринтерская программа принесла волгоградским болельщикам ещё два повода для гордости.

У девушек U18 на дистанции 60 метров Арина Кириллова пробежала за 7,94 секунды – с личным рекордом – и заняла третье место. Выше подняться помешали Олеся Герасимова из Тульской области (7,74) и Ирина Кравченко из Краснодарского края (7,75) – борьба на пьедестале шла в пределах десятой доли секунды.

У юношей U18 на этой же дистанции медаль завоевал Кирилл Тилюшин – 7,01 секунды, также личный рекорд, третье место. Победу здесь праздновал Даниил Лекомцев из Удмуртии с рекордом соревнований – 6,92 секунды, серебро у Андрея Антоненко из Омской области (6,98).

Подводя итог первого соревновательного дня, можно смело говорить об успешном старте волгоградской команды. В активе региона – шесть наград: три золотых (Таисия Куликова в толкании ядра среди девушек U18, Марина Илюшина в тройном прыжке среди девушек U18 и Мария Карнаухова в тройном прыжке среди девушек U16), серебро Максима Помазанова в толкании ядра и две бронзы – Арины Кирилловой и Кирилла Тилюшина на спринтерской шестидесятиметровке. При этом почти каждое выступление наших спортсменов ознаменовалось личным рекордом – лучшим индикатором правильно выстроенной подготовки к сезону.



Соревнования продлятся до 21 ноября. Впереди у спортсменов – финалы в беге на 400 м и 800 м, прыжки в высоту и с шестом, метания копья и диска. Турнир завершится смешанной эстафетой 4×400 м.