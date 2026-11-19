Следователи выясняют обстоятельства смерти 39-летней жительницы Волгограда, которую нашли прикрытой ветками у многоквартирного дома по улице Таращанцев в Краснооктябрьском районе. Ранее в региональном СКР сообщали о возбуждении уголовного дела, но не называли по какой статье.

– По одной из версий, женщину выбросили из окна многоэтажки – возбуждено уголовное дело об убийстве, – сообщает BAZA. – У погибшей обнаружили переломы позвоночника и рёбер. Предположительно, она упала с высоты не менее трёх-четырёх этажей.

Известно, что женщину нашли мертвой примерно в двух километрах от места, где она жила. Авторы канала поясняют, что следователям предстоит выяснить, что привело Елену в чужой дом и как она погибла.

Напомним, что о пропаже матери двоих детей Елены Пошадской, в девичестве Рогачевой, ранее сообщали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Женщина бесследно исчезла 1 ноября, а 17-го ее тело нашли на улице Таращанцев сотрудники УК вблизи жилого дома. Пока неизвестно, как тело женщины могло пролежать вблизи жилого дома незамеченным больше двух недель. Пока следственные органы комментируют это происшествие очень скупо. Сообщалось только, что в рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводится комплекс следственных действий для установления обстоятельств смерти женщины.