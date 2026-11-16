Стали известны подробности ДТП с красным Mercedes и фурой под Волгоградом

В Волгоградской области проводится проверка по факту столкновения немецкого кроссовера и фуры, в котором пострадали четыре человека. В прокуратуре региона уточнили, что большегрузом Volvo, в который врезался красный Mercedes, управлял 32-летний гражданин Азербайджана.





Напомним, что авария произошла сегодня около 07:15 мск на7 52-м км федеральной автотрассы Р-22 Каспий М-4 Дон «Тамбов - Волгоград- Астрахань» в Михайловском районе. В полиции ранее отмечали, что 43-летний водитель иномарки не выдержал боковой интервал до большегруза Volvo с полуприцепом, который ехал во встречном направлении. В результате столкновения пострадали четыре человека, в числе которых двое несовершеннолетних 10 и 17 лет.

Согласно данным, озвученных прокуратурой, Mercedes управлял 43-летний житель Калмыкии. В ДТП пострадал водитель, его 77-летняя пассажирка и двое мальчиков в возрасте 10 и 17 лет.