



Студентки Южного федерального университета рассказали о скрытых камерах, которые, по их предположениям, были установлены в женских туалетах учебных корпусов. Как сообщает Привет-Ростов, девушки обратились к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с просьбой о помощи.

По информации Мизулиной, опубликованной в её социальных сетях, учащиеся обнаружили в интернете фото- и видеоматериалы, которые, вероятно, были сняты в туалетах вуза. Помимо этого, на сайтах могли появиться записи из других общественных мест Ростова-на-Дону – спортивных залов и торговых центров.

После публикации этих материалов неизвестные стали связываться с девушками и угрожать распространением записей. Как утверждают студентки, от них требуют новые интимные фото и видео, обещая в противном случае отправить старые материалы их друзьям и выложить в открытый доступ.

Мизулина подчеркнула, что среди возможных пострадавших есть несовершеннолетние. По словам студенток, на присланных им материалах они узнали своих однокурсниц.

Девушки также заявили, что обращались к администрации университета, однако необходимой помощи не получили.

Глава «Лиги безопасного интернета» намерена направить обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку и защитить студенток. Кроме того, она планирует обратиться в Роскомнадзор с предложением рассмотреть вопрос об ограничении доступа к сайтам, где размещены эти записи.