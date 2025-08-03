



В Советском районе Волгограда жители ЖК «Янтарный город» пишут жалобы из-за отмены с 18 августа рейсов межмуниципальных маршруток. Горожане уверены, что принятое региональными чиновниками решение ещё сильнее ухудшит транспортную доступность жилых массивов, находящихся на городской периферии.

- Кто-то подумал, как будут добираться домой в ЖК «Янтарный город» школьники? У нас многие учатся допоздна в гимназии №15 и школе №103. К тому же у большинства ребят вечером кружки и секции, — сетует одна из местных жительниц.

По словам волгоградки, сейчас жилой массив с основной частью Советского района, а также центром города связывают лишь два транспортных маршрута: автобус №85 «Родниковая долина — Жилгородок», а также маршрутка №174 «г. Краснослободск – г. Волгоград (ТЦ «Акварель»)». При этом местные жители и рады были бы воспользоваться муниципальным транспортом, что в случае со школьниками, имеющими право на льготный проезд, ещё и позволило бы ощутимо экономить семейный бюджет, но в настоящее время сделать это не так уж и просто из-за несоблюдения графика работы подвижного состава.

- Лучше бы сначала наладили расписание автобуса №85. До сих пор его выжидаем по 45 минут. В вечернее время, после 20:00, с остановки «Нефтяник» в сторону «Янтарного города» вообще автобус №85 не дождаться. Добираемся только на маршрутке №174, — добавила горожанка.

Особенно чувствительно столь длительное ожидание транспорта в период осенних дождей и зимнего понижения температуры.

Напомним, ранее редакция неоднократно сообщала о систематическом нарушении графика работы автобуса №85 как в утренний час пик, так и в вечернее время.

Обслуживанием этого транспортного направления занимается муниципальная компания «Метроэлектротранс». Согласно последнему доступному на Госзакупках отчёту, в общей сложности в июне 2025 года перевозчик не выполнил четверть запланированных рейсов, а в отдельные дни этот показатель составлял и вовсе более 35%.





Аналогичные данные организацией представлены и по результатам работы в мае.

В середине июля департаментом городского хозяйства администрации Волгограда даже направлялась в адрес перевозчика претензия о выплате штрафа в символическом размере порядка 9 тыс. рублей.

Автобус №85 и маршрутка №174 останавливаются непосредственно у подъездной дороги к ЖК «Янтарный город». Однако в нескольких сотнях метрах, у кардиоцентра, находится кольцо автобуса №77, однако добраться до него также не самая простая задача.

- Жилой комплекс построить-построили, а инфраструктуры ни транспортной, ни пешеходной нет. Лично я уже направляла несколько обращений к городским властям с просьбой обустроить пешеходный тротуар до кардиоцентра. Сейчас туда можно добраться либо по грунтовой тропинке через поле, или же выходя на оживлённую проезжую часть. По автомобильной дороге идти опасно, а по полю возможно лишь в сухую погоду. На все свои обращения получаем одни отписки. И что нам теперь делать после 18 августа, как добираться домой — непонятно, — подытожила волгоградка.

Напомним, как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», 18 августа вступит в силу новая редакция реестра межмуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок Волгоградской области. Документ предусматривает введение новых правил работы микроавтобусов №№ 110, 123, 149, 159, 160, 174, 246 и 260. По требованию региональных властей перевозчики будут обязаны перейти на формат работы «один номер – два маршрута», совершая как минимум половину рейсов по сокращённому маршруту. К примеру, предполагается, что маршрутка №174 будет половину рейсов совершать доезжая лишь до «Центрального автовокзала».