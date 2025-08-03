Транспорт

В Волгограде жители ЖК «Янтарный город» опасаются коллапса из-за сокращения маршруток

Транспорт 03.08.2025 16:35
0
03.08.2025 16:35


В Советском районе Волгограда жители ЖК «Янтарный город» пишут жалобы из-за отмены с 18 августа рейсов межмуниципальных маршруток. Горожане уверены, что принятое региональными чиновниками решение ещё сильнее ухудшит транспортную доступность жилых массивов, находящихся на городской периферии.

- Кто-то подумал, как будут добираться домой в ЖК «Янтарный город» школьники? У нас многие учатся допоздна в гимназии №15 и школе №103. К тому же у большинства ребят вечером кружки и секции, — сетует одна из местных жительниц.

По словам волгоградки, сейчас жилой массив с основной частью Советского района, а также центром города связывают лишь два транспортных маршрута: автобус №85 «Родниковая долина — Жилгородок», а также маршрутка №174 «г. Краснослободск – г. Волгоград (ТЦ «Акварель»)». При этом местные жители и рады были бы воспользоваться муниципальным транспортом, что в случае со школьниками, имеющими право на льготный проезд, ещё и позволило бы ощутимо экономить семейный бюджет, но в настоящее время сделать это не так уж и просто из-за несоблюдения графика работы подвижного состава.

- Лучше бы сначала наладили расписание автобуса №85. До сих пор его выжидаем по 45 минут. В вечернее время, после 20:00, с остановки «Нефтяник» в сторону «Янтарного города» вообще автобус №85 не дождаться. Добираемся только на маршрутке №174, — добавила горожанка.

Особенно чувствительно столь длительное ожидание транспорта в период осенних дождей и зимнего понижения температуры.

Напомним, ранее редакция неоднократно сообщала о систематическом нарушении графика работы автобуса №85 как в утренний час пик, так и в вечернее время.

Обслуживанием этого транспортного направления занимается муниципальная компания «Метроэлектротранс». Согласно последнему доступному на Госзакупках отчёту, в общей сложности в июне 2025 года перевозчик не выполнил четверть запланированных рейсов, а в отдельные дни этот показатель составлял и вовсе более 35%.


Аналогичные данные организацией представлены и по результатам работы в мае.

В середине июля департаментом городского хозяйства администрации Волгограда даже направлялась в адрес перевозчика претензия о выплате штрафа в символическом размере порядка 9 тыс. рублей.

Автобус №85 и маршрутка №174 останавливаются непосредственно у подъездной дороги к ЖК «Янтарный город». Однако в нескольких сотнях метрах, у кардиоцентра, находится кольцо автобуса №77, однако добраться до него также не самая простая задача.

- Жилой комплекс построить-построили, а инфраструктуры ни транспортной, ни пешеходной нет. Лично я уже направляла несколько обращений к городским властям с просьбой обустроить пешеходный тротуар до кардиоцентра. Сейчас туда можно добраться либо по грунтовой тропинке через поле, или же выходя на оживлённую проезжую часть. По автомобильной дороге идти опасно, а по полю возможно лишь в сухую погоду. На все свои обращения получаем одни отписки. И что нам теперь делать после 18 августа, как добираться домой — непонятно, — подытожила волгоградка.

Напомним, как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», 18 августа вступит в силу новая редакция реестра межмуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок Волгоградской области. Документ предусматривает введение новых правил работы микроавтобусов №№ 110, 123, 149, 159, 160, 174, 246 и 260. По требованию региональных властей перевозчики будут обязаны перейти на формат работы «один номер – два маршрута», совершая как минимум половину рейсов по сокращённому маршруту. К примеру, предполагается, что маршрутка №174 будет половину рейсов совершать доезжая лишь до «Центрального автовокзала».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
03.08.2025 14:02
Транспорт 03.08.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.08.2025 06:41
Транспорт 03.08.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.08.2025 15:21
Транспорт 02.08.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.07.2025 14:22
Транспорт 31.07.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.07.2025 16:27
Транспорт 25.07.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.07.2025 20:17
Транспорт 24.07.2025 20:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.07.2025 11:45
Транспорт 23.07.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.07.2025 09:57
Транспорт 23.07.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.07.2025 07:16
Транспорт 23.07.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.07.2025 14:01
Транспорт 22.07.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.07.2025 18:32
Транспорт 20.07.2025 18:32
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.07.2025 20:15
Транспорт 19.07.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.07.2025 12:40
Транспорт 19.07.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.07.2025 09:35
Транспорт 19.07.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.07.2025 07:17
Транспорт 19.07.2025 07:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:28
От пленочных фотоаппаратов до вечеринок в стиле 90-х: в Волгограде возрождается мода на прошлоеСмотреть фотографии
17:21
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о грозах и сильном ветреСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде жители ЖК «Янтарный город» опасаются коллапса из-за сокращения маршрутокСмотреть фотографии
15:01
Волонтёры нашли мёртвыми четверых пропавших без вести волгоградцевСмотреть фотографии
14:02
Волгоградцы засняли 9-километровую пробку на трассе через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Эксперты дали советы по защите домашних животных от клещейСмотреть фотографии
12:21
В Урюпинске прощаются с ветераном СВО Владимиром ГорбачевымСмотреть фотографии
11:52
Погода дала ей карт-бланш: биолог - о причинах нашествия саранчи и прогнозах на будущий сезонСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде подросток на скутере сбил 5-летнего ребёнка у детского садаСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются санкт-петербургские авиарейсыСмотреть фотографии
09:43
СК просит волгоградцев помочь найти пожилого мужчину с татуировкой в виде танкаСмотреть фотографии
08:55
«Обрушившиеся именные плиты и бурьян»: волгоградцы пожаловались на заброшенный воинский мемориал в селе СолодчаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:18
Волгоградцев предупредили о вызывающей пневмонию бактерии, затаившейся в водоёмахСмотреть фотографии
06:41
В Волгограде за 4 млн рублей доведут до ума тротуар к новой школе на ул. ШекснинскойСмотреть фотографии
21:28
В ГД предлагают сделать платным обучение для школьников-мигрантовСмотреть фотографии
21:12
В Волгограде установят границы Казанскому храмуСмотреть фотографии
20:30
Волгоградская чиновница Анна Елисеева предстанет перед судом 4 августаСмотреть фотографии
20:08
Жители юга Волгограда сообщают о громком хлопкеСмотреть фотографии
19:02
«За каждого болит душа»: бывший фермер Городищенского района объединила хутор для помощи бойцам СВОСмотреть фотографии
18:18
До +15 и дожди с грозами ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:36
Волгоградцы могут увидеть полярное сияние из-за солнечных вспышекСмотреть фотографии
17:05
Самолет из Москвы не долетел до Волгограда из-за отказа шассиСмотреть фотографии
16:19
Под Волгоградом начал работу всероссийский лагерь «Страна Героев»Смотреть фотографии
15:41
«Некоторые животные сами просятся в кадр»: волгоградка показала скрытую от глаз людей жизнь острова СарпинскийСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде определили штрафстоянку для брошенных электросамокатовСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом уберут гигантскую свалку на месте столицы Золотой ОрдыСмотреть фотографии
14:13
«За ВДВ!»: в Волгоградской области «крылатая пехота» масштабно отмечает свой праздникСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
В Волгоградской области с 1 октября на 7,6% повысят зарплаты некоторым бюджетникамСмотреть фотографии
12:19
«Она нас переживет»: жители Серафимовича измерили глубину «вечной лужи»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Из центра Волгограда 20 машин нарушителей увезли на штрафстоянкуСмотреть фотографииCмотреть видео
 