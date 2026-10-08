В Заволжье на три ночи закроют железнодорожный переезд

В Палласовском районе Волгоградской области с 12 по 15 октября будет временно закрыт железнодорожный переезд. Как сообщили в ПривЖД, из-за ремонтных работ, которые планируется на этом объекте, движение автотранспорта будет ограничено, преимущественно в ночное время.

Железнодорожный переезд на 1079 км перегона Цветочный – Палласовка (в месте пересечения с автодорогой «Иловатка – Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка – Николаевск» в Палласовском районе Волгоградской области) будет закрыт:

- с 20:00 12 октября до 8:00 13 октября;

- с 20:00 13 октября до 8:00 14 октября;

- с 20:00 14 октября до 8:00 15 октября.

Грузовики могут объехать указанный участок через железнодорожный переезд на 1075 км перегона Цветочный – Палласовка. Легковые автомобили – через железнодорожный переезд на 1082 км указанного перегона (на подъезде к городу Палласовка со стороны автодороги «Иловатка – Старая Полтавка – Палласовка – Николаевск»).

Фото из архива V102.RU