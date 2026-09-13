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Транспорт

С ветерком через весь город? В Волжском анонсировали строительство новой трамвайной ветки за 2,5 млрд рублей

Транспорт 13.09.2026 08:26
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13.09.2026 08:26


10 сентября в Волжском Волгоградской области прошла торжественная церемония передачи муниципалитету второй партии нового подвижного состава из 23 автобусов, а также пяти списанных из Москвы трамваев. В рамках мероприятия мэрия представила грандиозные планы по реформированию общественного транспорта. Согласно оказавшимся в распоряжении редакции документам, местные чиновники рассчитывают в ближайшей перспективе запустить новый трамвайный маршрут №5.

Миллион сверху

Новое направление электротранспорта обеспечит надёжное транспортное сообщение старой и новой части города. Протяжённость перспективной ветки составит порядка 7,3 км в однопутном и 14,7 км в двухпутном исчислении. Конечная с разворотным кольцом должна разместиться на пересечении ул. им. Генерала Карбышева и ул. Севастопольской.


Для обеспечения новой инфраструктуры энергией предполагается строительство на пересечении ул. Севастопольской и ул. Оломоуцкая новой тяговой подстанции.

Реализация планов позволит вписать в единую муниципальную транспортную сеть новые жилые массивы, а также территорию перспективной застройки. Стоимость работ в ценах 2025 года — 2,5 млрд рублей. Обслуживать новую ветку будет трамвайный маршрут №5.

Новую ветку всего за три года?

Власти надеются, что реализовать намеченное удастся к 2030 году. По крайней мере, по расчётам мэрии, обслуживание существующих и перспективных трамвайных направлений в ближайшие годы будет затруднительно без пополнения подвижного состава. И только лишь списанными в Москве вагонами эту проблему не решить.

В настоящее время ежедневно на существующую линию выходят 30 трамвайных вагонов. Запуск нового участка, а также повышение интенсивности использования существующего, потребует приобретения 60 новых односекционных вагонов.


Согласно представленной сегодня схеме, для выполнения указа президента по повышению качества транспортного обслуживания граждан, АО «Волжская а/к №1732» рассчитывает на поставку 25 новых трамваев в 2029 году и ещё одной партии из 30 вагонов к 2030 году.


В случае реализации планов по ретракции трамвайной инфраструктуры Волжского, чиновники планируют увеличить количество пассажиров на соответствующих маршрутах с 2,6 млн до 3,6-4,1 млн человек.

Не трамваем единым

Ранее в декабре 2025 года Волжскому уже была передана первая партия из 80 новых автобусов, вместе со второй количество современного подвижного состава на городских маршрутах превысит 70%, при этом удастся полностью перевести весь используемый автоколонной общественный транспорт на экологически чистое топливо.

Распределение нового подвижного состава выглядит следующим образом: 20 автобусов теперь обслуживают маршрут №14, по 12 - маршрут №1 и №34, 14 - маршрут №2у и 6 - маршрут №24.

До 2030 года АО «Волжская а/к №1732» будет испытывать потребность в ещё 63 автобусах: 40 большого класса, 13 особо большого, 10 среднего класса вместимости.

На текущий момент на рейсы ежедневно выходят 93 городских и 27 пригородных автобусов. Их износ соответственно составляет 20,4% и 33,3%.


Отметим, примечательно, что летом 2026 года власти Волжского опубликовали проект изменения документа планирования организации пассажирских перевозок. Планы по запуску нового трамвайного маршрута, а также строительства новой линии в нём пока отражения не нашли. При этом документ предусматривает перевод уже с 2027 года практически всех городских транспортных направлений, ранее обслуживаемых маршрутками, на регулируемый тариф, утверждаемый властями. В этом случае для пассажиров должны действовать все муниципальные льготы и социальные проездные.

Фото из архива ИА «Высота 102», администрация Волжского

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