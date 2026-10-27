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Общество

Поезд Деда Мороза вновь объедет Волгоград стороной

Общество 27.10.2026 14:09
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27.10.2026 14:09


В РЖД опубликовали маршрут интерактивного поезда Деда Мороза. В 2026-2027 году состав с главным новогодним волшебником посетит 64 города. При этом третий год подряд он объедет Волгоград стороной.

Дед Мороз начнёт дальнюю дорогу из своей резиденции в Великом Устюге 8 ноября и на протяжении двух месяцев побывает в Инте, Лабытнанги, Воркуте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте, Микуни, Сыктывкаре, Сольвычегодске, Котласе Южном, Кирове, Зуевке, Глазове, Перми, Серове, Нягани, Югорске, Тюмени, Барабинске, Томске, Новосибирске, Омске, Новом Уренгое, Пурпе, Ноябрьске, Нижневартовске, Тобольске, Екатеринбурге, Катайске, Шадринске, Кургане, Челябинске, Троицке, Карталах, Уфе, Туймазах, Набережных Челнах, Ижевске, Сарапуле, Казани, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Ульяновске, Самаре, Сызрани, Кузнецке, Тамбове, Липецке, Воронеже, Саранске, Муроме, Нижнем Новгороде, Коврове, Иванове, Череповце, Вологде, Ярославле, Москве, Смоленске, Чудове, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске.

Отметим, последний раз поезд Деда Мороза останавливался в Волгограде в 2023 году.

Фото: ПривЖД

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