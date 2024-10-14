



14 октября власти Волгограда подвели итоги мониторинга загруженности общественного транспорта, обслуживающего микрорайон Родниковая долина. Как сообщает ИА «Высота 102», вопреки шквалу жалоб и многочисленным фото- и видеоматериалам от местных жителей, чиновники департамента городского хозяйства пришли к выводу, что транспорт отходит от конечной незаполненный, а растянувшиеся на десятки метров очереди появляются из-за избирательности пассажиров.

- Сотрудниками Департамента ранее проводился внеплановый контроль работы автобусных маршрутов №№ 23а, 85, с 06:30 часов до 08:30 часов в будние дни на конечной остановке «ЖК Родниковая Долина». Большинство подвижного состава автобусного маршрута № 23а составляют марки: ГАЗ A65R33, L4H2M2-A, Фольксваген LT-35, 222702 и их разновидности, количество сидячих мест составляет от 17 до 22, также предусмотрены стоячие места. Однако подвижной состав на конечной остановке общественного транспорта «Родниковая Долина» в утренние часы пик заполняется не полностью в связи с нежеланием граждан занимать стоячие места, то есть машины маршрута № 23а отходят от конечной остановки заполненные не на 100%, - говорится в официальном ответе администрации Волгограда на одну из жалоб жителей Родниковой долины.

Нашли свободное место специалисты и в автобусах, обслуживающих маршрут №85. По мнению чиновников, в этом случае подвижной состав также отправляется с разворотного кольца не заполненный.

Ранее в сентябре жители Родниковой долины неоднократно жаловались на невозможность уехать в утренний час-пик с территории находящегося на отшибе микрорайона в направлении центра города. Жители вынуждены выходить на работу раньше и садиться в автобус не на ближайшей остановке, куда транспорт приходит уже забитый до отказа, а на конечной, где больше шансов влезть в салон. При этом на конечный автобус №85 и маршрутки №23 регулярно образуются огромные очереди.

Отметим, в своих обращениях волгоградцы сетовали на то, что проблемы в жилом массиве начались из-за сокращения автобусных рейсов, а также ввода в строй новых жилых домов. По словам горожан, сейчас время ожидания автобуса может достигать 30-40 минут. Жители просили власти усилить маршруты дополнительным подвижным составом, однако, судя по ответу администрации Волгограда, надеется на изменение ситуации в ближайшей перспективе волгоградцам не стоит.

Фото: жители Родниковой долины / «Госуслуги.Решаем вместе»