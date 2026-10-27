МЧС пытаются обуздать горящую в Городище свалку ТКО





Волгоградской области произошёл второй за сутки масштабный пожар. Очевидцы сообщают о бушующем вот уже несколько часов пламени в Городище. Столб густого дыма виден даже с окраин областного центра.

Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Огонь распространился по одной из местных несанкционированных свалок.

- В 13:29 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе. В п. Разгуляевка горит мусор глубокого залегания на площади 200 кв. метров, — уточнили в спасательном ведомстве.

Отметим, на месте уже работают специалисты. Подразделения 65-ПСЧ производят тушение. Ранее сегодня спасатели вынуждены были также ликвидировать возгорание нелегальной свалки на севере Волгограда.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области