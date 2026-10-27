Жители Ростовской области требуют льготный проезд по трассе М-4 «Дон»





Более 5 тысяч жителей Шахт, Новошахтинска, Красносулинского и Октябрьского районов Ростовской области подписали петицию против введения платы за проезд по реконструируемому участку трассы М-4 «Дон». Как передает Привет-Ростов, активисты добиваются льготного тарифа.

Пункт взимания платы планируют разместить возле посёлка Персиановского. Автомобилисты опасаются, что после открытия участка с 933-го по 1024-й километр дорога до Ростова-на-Дону будет обходиться примерно в тысячу рублей.

Одной из главных проблем участники инициативы называют отсутствие удобного бесплатного объезда. Альтернативный маршрут проходит через Новочеркасск и включает 24 светофора. По оценкам автомобилистов, такая дорога может увеличить время поездки с одного часа до двух и более. Это особенно важно для тех, кто регулярно ездит в областной центр на работу, учёбу или лечение.

Реконструкция 91-километрового участка стоимостью 109,4 млрд рублей началась в 2024 году. Завершить работы планируют в 2027 году.