С 28 сентября в Красноармейском районе Волгограда начнет действовать новая схема движения из-за ремонтных работ на мосту через Волго-Донской судоходный канал. Ранее сообщалось, что проезжую часть сузят, а грузовикам проезд будет запрещен.

В мэрии уточнили, что уже сейчас движение транзитного транспорта осуществляется по введенным в эксплуатацию участкам объездной дороги Волгограда, минуя большую часть Красноармейского района, включая мост ВДСК.

– С началом ремонтных работ на мосту будет запрещен проезд по нему и остальному грузовому транспорту указанной массы, не только транзитному, – пояснили в городской администрации.

Что касается сужения проезжей части, то это произойдет уже с 08:00 мск 28 сентября не на самом мосту, а на подъездах к нему.

– Сужение с трех до двух полос произойдет на участке ул. Фадеева от кругового пересечения с ул. Удмуртской до моста и по пр. Героев Сталинграда при съезде с моста в сторону Кировского района, – предупредили в мэрии.

Напомним, что ремонтные работы будут проводиться без полной остановки автомобильного движения, но с сужением проезжей части поочередно на каждой из полос. Ремонт моста планируют выполнить в два этапа и завершить в 2028 году.

Фото из архива V102.RU