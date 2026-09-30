В Волгограде, несмотря на обещания властей дополнительно подумать над планами по четвёртой волне расширения платных парковок, последние всё же начнут действовать уже завтра, 1 октября 2026 года. Раскошелиться владельцам придётся, оставляя автомобили на 13 улицах Центрального и Дзержинского районов. В том числе платной станет единственная крупная парковка у ж/д вокзала, а также места у амфитеатра на Центральной набережной и у Центрального городского кладбища.

Напомним, о планах коммерциализировать 45 новых участков улично-дорожной сети, а также специально созданных в рамках благоустройства города парковок стало известно в марте 2026 года.

В их число вошли парковки на ул. Советской в границах: ул. Комсомольской и ул. им. Соколова; ул. им. Соколова и ул. Порт-Саида; ул. Порт-Саида и ул. Ковентри; ул. Ковентри и ул. им. Гагарина; ул. им. Гагарина и ул. им. Родимцева; ул. им. Родимцева и ул. 13-й Гвардейской; ул. 13-й Гвардейской и ул. им. Наумова; ул. Пражской и ул. 7-й Гвардейской.

На ул. им. маршала Чуйкова в границах: ул. Комсомольской и ул. им. Соколова; ул. им. Соколова и ул. Порт-Саида; ул. Порт-Саида и ул. Ковентри; ул. Ковентри и ул. им. Гагарина; ул. им. Гагарина и ул. им. Родимцева; ул. им. Родимцева и ул. 13-й Гвардейской; ул. им. Наумова и ул. Пражской; ул. Пражской и ул. 7-й Гвардейской.

На ул. им. Соколова в границах: пр-кта им. Ленина и ул. Советской; ул. Советской и ул. им. маршала Чуйкова;

На ул. Порт-Саида в границах: пр-кта им. Ленина и ул. Советской; ул. Советской и ул. им. маршала Чуйкова;

На ул. им. Гагарина в границах: бульварная часть пр-кта им. Ленина; пр-кта им. Ленина и ул. Советской; ул. Советской и ул. им. маршала Чуйкова;

На ул. 13-й Гвардейской в границах: пр-кта им. Ленина и ул. Советской; ул. Советской и ул. им. маршала Чуйкова;

На ул. им. Наумова в границах: ул. Коммунистической и пр-кта им. Ленина; пр-кта им. Ленина и ул. Советской; ул. Советской и ул. им. маршала Чуйкова;

На ул. Пражской в границах: пр-кта им. Ленина и ул. Советской;

На Набережной 62-й Армии в границах: дороги (кольцо) и ул. Комсомольской; ул. Комсомольской и ул. 7-й Гвардейской; в районе ресторана «Маяк»;

На ул. им. генерал-лейтенанта Воронина: территория парковки по адресу ул. им. Володарского, 21;

На ул. им. Володарского в границах: ул. Коммунистической и ул. им. Михаила Балонина;

На ул. Коммунистической в границах: ул. Комсомольской и ул. Порт-Саида.

В Дзержинском районе Волгограда четвёртая волна расширения платных парковок затронет ул. им. Карла Либкнехта в границах: пр-кта им. маршала Жукова и ул. Ингульской.

Примечательно, планы властей вызвали широкий общественный резонанс, в результате которого муниципалитет притормозил внедрение изменений. В августе 2026 года городских чиновников пригласили на заседание общественной палаты региона, где участники высказали властям накопившиеся претензии в части кулуарности принятия решений и отсутствия чёткой и прослеживаемой логики коммерциализации городских улиц. Тогда власти пообещали дополнительно подумать над перечнем платных мест и прислушаться к озабоченностям горожан.

Примечательно, что, как ранее сообщала редакция, вскоре после четвёртой волны расширения власти анонсировали пятую, которая предусматривает введение тотального платного паркинга на всей исторической части Ворошиловского района Волгограда. Эта фаза расширения должна стартовать к концу 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»