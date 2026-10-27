



Волгоградский тренер Леонид Слуцкий вместе с российским экс-футболистом сборной России Андреем Аршавиным появились на красной дорожке главной мировой футбольной премии «Золотой мяч», проходившей в лондонском театре «Палладиум». Как сообщает ИА «Высота 102», для футбольных болельщиков волгоградский специалист особенно запомнился строгим костюмом и акцентной бабочкой модного оттенка «бургунди».

Церемония престижной футбольной премии стала юбилейной – 70-й по счету. Появление представителей отечественного футбола стала для некоторых неожиданностью. Многие особенно отметили не совсем привычные для спортсменов образы Леонида Слуцкого и Андрея Аршавина.

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ямаль признан лучшим молодым игроком года и занял третье место в голосовании за «Золотой мяч». Нападающий «Реала» и чемпион мира 2018 года Мбаппе стал вторым. Победителем церемонии впервые стал форвард «Баварии» и капитан сборной Англии Кейн. Он стал первым англичанином за 25 лет, получившим эту награду. На мероприятии также присутствовал легендарный бразильский нападающий, двукратный чемпион мира и обладатель двух «Золотых мячей» Роналдо Назарио.

Фото: FONBET