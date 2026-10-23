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Транспорт

Мост через ВДСК в Волгограде готовят для ремонта проезжей части

Транспорт 23.10.2026 17:26
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23.10.2026 17:26




Работы по организации движение по временной схеме ведутся на мосту через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе Волгограда, где в ноябре начнется демонтаж старого асфальтобетонного покрытия. В мэрии уточнили, что рабочие подрядной организации расставляют бетонные блоки для разделения потоков и направления движения по полосам.

Напомним, что мост через ВДСК ремонтируется без полной остановки автомобильного движения, но с сужением проезжей части для проведения запланированных работ поочередно на каждой из полос. На время ремонта по мосту запрещено движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.

Контракт с подрядной организацией ООО «Т-Транс» заключен до ноября 2028 года. Рабочие демонтируют изношенное покрытие тротуара.  Так как под пешеходной частью моста проходят коммуникации, работы по разбору покрытия ведутся ручным способом – рабочие с помощью отбойных молотков снимают старый асфальт, который затем вывозится с объекта для дальнейшей утилизации. После этого будет выполнен демонтаж гидроизоляционного и защитного бетонного слоев. В ближайшее время уберут ограждение между пешеходной частью и трамвайным полотном. Доступ пешеходов в целях безопасности на этой половине моста ограничен.

На мосту в рамках капремонта будут выполнены мероприятия по устройству нового мостового полотна и деформационных швов, ремонту опор, лестничных сходов и обновлению трамвайной линии, включая контактную сеть. Контрактом также предусмотрены работы по строительству водоотвода, ремонт конусов, обустройство подходов к путепроводу.  

Видео: администрации Волгограда

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