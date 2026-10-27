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Происшествия

На севере Волгограда вспыхнула легковушка: видео

Происшествия 27.10.2026 13:09
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27.10.2026 13:09


Сегодня, 27 октября, в Краснооктябрьском районе Волгограда вспыхнул автомобиль на оживленной дороге. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел на улице 39-ой Гвардейской. 



По сообщению очевидцев, автомобиль вспыхнул неподалеку от одноименной трамвайной остановки. На месте специалистов пожарных служб пока не наблюдается. 

– Средь бела дня вспыхнул автомобиль. Огонь накрыл всю легковушку. В воздухе ощущается сильный запах гари, авто сгорел практически полностью, – рассказали редакции читатели информагентства. 

Подробности уточняются в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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