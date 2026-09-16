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Транспорт

Власти Волгограда показали вышедшие на маршруты №2 и №21 автобусы-исполины

Транспорт 16.09.2026 19:16
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16.09.2026 19:16


Власти Волгограда показали на видео современные автобусы-«гармошки», вышедшие на улицы города. Подвижной состав усилил наиболее загруженные стержневые направления №2 «ЖД вокзал – ТПУ «Южный» и №21 «ЖД вокзал – п. ГЭС».



- 10 автобусов особо большого класса обладают не только повышенной вместимостью, но и оснащены всем современным оборудованием: бортовым компьютером, климатической системой, информационными панелями, аппарелью для заезда колясок, а также системой наклона кузова к платформе, - уточнили в муниципалитете.

Отметим, по информации властей, вместимость каждого из них – 184 человека, что позволит значительно нарастить количество перевозимых пассажиров и улучшить качество обслуживания.

Фото и видео: администрация Волгограда

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