



Власти Волгограда показали на видео современные автобусы-«гармошки», вышедшие на улицы города. Подвижной состав усилил наиболее загруженные стержневые направления №2 «ЖД вокзал – ТПУ «Южный» и №21 «ЖД вокзал – п. ГЭС».







- 10 автобусов особо большого класса обладают не только повышенной вместимостью, но и оснащены всем современным оборудованием: бортовым компьютером, климатической системой, информационными панелями, аппарелью для заезда колясок, а также системой наклона кузова к платформе, - уточнили в муниципалитете.

Отметим, по информации властей, вместимость каждого из них – 184 человека, что позволит значительно нарастить количество перевозимых пассажиров и улучшить качество обслуживания.

Фото и видео: администрация Волгограда