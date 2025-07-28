



18 августа вступит в силу новая редакция реестра межмуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок Волгоградской области. Документ предусматривает введение ограничений на заезд таких маршруток вглубь Волгограда. Новые правила скажутся на работе микроавтобусов №№ 110, 123, 149, 159, 160, 174, 246 и 260.

Со второй попытки

Напомним, 9 декабря 2024 года водители ряда пригородных маршрутов сообщили пассажирам, что через неделю привычные маршруты будут сокращены по требованию комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Новость застала врасплох пассажиров и они в считанные дни завалили жалобами профильные инстанции. В результате 12 декабря чиновники провели пресс-конференцию, на которой пообещали отложить на полгода введение новой схемы работы общественного транспорта, чтобы детальнее оценить все нюансы сокращения протяжённости пригородных маршрутов по территории областного центра.





Как выяснилось, переоценка заняла у специалистов профильного комитета всего полмесяца: уже в январе 2025 года появился проект распоряжения, предусматривавшего введение новых правил работы маршруток с 18 августа 2025 года. Впоследствии, спустя месяц после обнародования, документ был официально утверждён.

Один номер – два маршрута

На текущий момент поправки предусматривают введение на восьми наиболее популярных транспортных направлениях новой схемы работы по принципу «один номер – два маршрута».

Согласно предлагаемым изменениям, с 18 августа маршрутка № 110 половину дневных рейсов должна осуществлять в границах «р. п. Городище (пл. 40 лет Сталинградской Битвы) – Волгоград («Центральный автовокзал»)», а оставшиеся по привычному маршруту «р. п. Городище (пл. 40 лет Сталинградской Битвы) – г. Волгоград (ул. Тулака)».

Маршрутка № 123 будете половину рейсов совершат в границах «Волжский (30 мкр) – Волгоград (ЖДВ)», а оставшиеся в границах «Волжский (30 мкр) – Волгоград (школа № 3).

По тому же принципу маршрутка № 149 будет работать в границах «р. п. Городище - г. Волгоград (Спартановка, Универсам №100)» и «р. п. Городище - Волгоград (Больничный комплекс)».

Маршрутка № 159 «г. Волжский (пл. Ленина) – г. Волгоград (ул. Землячки)» и «г. Волжский (пл. Ленина) – г. Волгоград (Больничный комплекс)».

Маршрутка № 160 «г. Волжский (18 мкр) – г. Волгоград (ул. Тулака)» и «г. Волжский (18 мкр) – г. Волгоград (школа № 3)».

Маршрутка № 174 «г. Краснослободск (ВИР) – г. Волгоград (ТЦ "Акварель")» и «г. Краснослободск (ВИР) – г. Волгоград («Центральный автовокзал)».

Маршрутка № 246 «г. Волжский (ТЦ"Волжский Пассаж") – Волгоград («Центральный автовокзал)» и «г. Волжский (ТЦ"Волжский Пассаж") – Волгоград (ВОСР Тулака).

Маршрутка № 260 «г. Волжский (37 мкр) – г. Волгоград (Кардиоцентр)» и «г. Волжский (37 мкр) – г. Волгоград (школа № 3)».

Чего ради?

Необходимость сокращения количества транспорта в Волгограде власти объясняли минувшей зимой заботой о пассажирах и перевозчиках. Последние, по мнению чиновников, окажутся лишь в плюсе за счет сокращения расходов.

– Так, например, проектом нормативного правового акта вносятся изменения в маршрут № 123Т. Согласно действующему расписанию протяженность данного маршрута составляет 37,5 км, а количество рейсов в день – 300 рейсов. После внесения изменений 150 рейсов в день будут выполняться по прежней протяженности и еще 150 рейсов по укороченному маршруту протяженностью 25,35 км, что позволит на 16,2% снизить расходы с 1,26 млн рублей до 1 млн, – говорится в одном из сопроводительных документов к поправкам в реестр маршрутов.





В свою очередь, в качестве критерия оценки эффективности принятых мер региональные власти указали повышение удовлетворённости качеством транспортного обслуживания населения. По планам чиновников, сокращение маршрутов пригородного транспорта должно привести к снижению количества жалоб на транспортное обслуживание на 15% к 2030 году.

При этом ранее на пресс-конференции в декабре 2024 года заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Владимир Медведев сообщал, что необходимость сокращения протяжённости межмуниципальных маршрутов за счёт глубины их заезда в Волгоград связана с изменением транспортной ситуации. По данным руководителя, в конце 90-х многие муниципальные маршруты общественного транспорта не справлялись с нагрузкой, в результате чего межмуниципальный транспорт взял на себя и часть функций городских волгоградских перевозчиков, помогая пассажирам добраться из одного района в другой. Сейчас же, по мнению властей, ситуация изменилась и заезд маршруток из Волжского, Краснослободска и Городища в областной центр ничем не оправдан.

Высвободившийся пассажиропоток, по замыслу профильного комитета, без труда подхватит муниципальная транспортная сеть. В своих выводах чиновники профильного комитета обладмина полагаются на исследование Института транспортного планирования.

Вот что говорится в комментарии облкомтранса, полученном ИА «Высота 102» накануне данной публикации:

– Институт транспортного планирования (структурное подразделение Российской академии транспорта (РАТ), созданное с целью совершенствования качества научных исследований в области транспортного планирования) по заказу комитета провел исследование и предоставил в ведомство обобщенный материал. Эта работа продолжалась в течение года. В частности, специалисты института в роли обычных пассажиров изучали пассажиропоток на волгоградских маршрутах. Причем не выборочно, а по всем маршрутам Волгоградско-Волжской агломерации. Было сделано много различных выводов. В качестве примера можно взять один рейс 159-го маршрута Волгоград – Волжский. На всех остановках от конечной на улице Землячки до улицы Грамши в Тракторозаводском районе вошло 34 человека, а вышло 15. То есть, этим маршрутом воспользовались 15 жителей Волгограда. Или другой маршрут из областного центра в Волжский — 123-й. На остановках в Волгограде сели 19 человек, вышли 8 — вот эти все пассажиры могли воспользоваться городским транспортом. И такая ситуация складывается почти по всем маршрутам. Вместо того, чтобы ездить на городском транспорте, люди садятся на пригородное маршрутное такси. Причем человека не смущает, что стоимость проезда в этой маршрутке выше, чем в городском транспорте. Ведь он работает по нерегулируемым тарифам. И перевозчики, пользуясь ситуацией, могут установить любую стоимость проезда. В целом же промежуточные результаты таковы, что большинство пригородных маршрутов, предназначенных для перевозки пассажиров из прилегающих населенных пунктов в областной центр, по большей части дублируют городские. Полученная информация дает нам практическую базу для принятия дальнейших решений, но окончательные выводы еще не сделаны. Также в этом исследовании были рассмотрены вопросы создания транспортно-пересадочных узлов. Выдвинули предложения сделать их для всех пригородных маршрутов ближе к границам города. Но комитет не будет делать эти предложения основой. Все варианты должны пройти апробацию, чтобы удовлетворить интересы всех участников, в первую очередь, пассажиров, и найти «золотую» середину.





На вопрос о том, считали ли в профильном комитете, на сколько вырастут траты волгоградцев в связи возникающей необходимостью делать пересадки с одного транспорта на другой, ответ поступил следующий:

– Мы не стремимся заставить пассажиров пересаживаться. У нас есть достаточное количество маршрутов, работа и развитие которых свидетельствуют, что пересадки никому не выгодны и не нужны. Какие длинные беспересадочные маршруты в городе Волгограде есть сейчас: автобусы 2, 21, 25, 59, 77, 85, троллейбусы 9, 10, 15, скоростной трамвай, трамваи 2, 4, 10, 15-й маршрут электробуса. В электричке, следующей от железнодорожного вокзала в Волжском до ст. Шпалопропитка в Красноармейском районе Волгограда, действует фиксированная цена. Те же транспортно-пересадочные узлы должны помочь увеличить скорость трафика на маршрутах и при этом не создавать дополнительных трат для пассажиров. И не забывайте, что сегодня благодаря транспортной карте и различным тарифам стоимость проезда даже с пересадками либо при пересадке в течение определенного промежутка времени может быть существенно меньше или не меняться вообще. При этом у пассажира есть возможность выбирать тот или иной вид транспорта.

Перевозчики против

В январе 2025 года, на стадии согласования постановления, в адрес облкомдортранса были направлено три предложения от представителей транспортных организаций.

Компания «Автотранзит» призвала региональных чиновников отказаться от урезания маршрута № 149. Напротив, в организации обратили внимание на многочисленные просьбы пассажиров дополнить маршрут заездом к центральному входу больницы скорой медицинской помощи №25. Также специалисты обратили внимание, что урезание транспортных направлений приведёт к увеличению времени, затрачиваемому пассажирами на дорогу, а также кратному увеличению себестоимости пути до конечно точки назначения.

Со схожим требованием выступила компания «Трансфер» и ИП «Гуполов А.А.». Последний также попросил комитет оценить влияние грядущих изменений на конкурентную среду. Предприниматель уверен, что новая версия реестра создаёт преимущество для определённых перевозчиков и вопреки расчётам властей может привести к увеличению расходов как пассажиров, так и перевозчиков.

Кроме того, все три компании, в случае одобрения изменений, просили делать это поэтапно. Однако, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение, данные предложения перевозчиков учтены не были. Цитата из заключения:

– Поступившие предложения разработчиком не учтены ввиду отсутствия в них объяснения целесообразности предлагаемых изменений. Иные предложения и замечания по проекту нормативного правового акта не поступали.

В комментарии на запрос ИА «Высота 102» чиновники объяснили данное обстоятельство поиском новых транспортных схем в связи с происходящими изменениями в Волгограде:

– Комитет не игнорировал предложения перевозчиков оставить маршруты без изменений. Город развивается, а вместе с ним развиваются и маршрутные схемы. Появляются новые предприятия и организации, строятся новые школы – в этой связи перераспределяется пассажиропоток. Соответственно, мы вносим изменения – совершенствуем и дополняем старые схемы, составляем новые маршруты. Наша главная задача – искать и находить решения, удовлетворяющие все стороны: пассажиров, перевозчиков, органы исполнительной власти. Но в первую очередь – жителей, регулярно пользующихся общественным транспортом, – цитата из ответа.





А что дальше?

Важный вопрос, возникающий в связи с грядущими транспортными изменениями, – какая судьба уготована перевозчикам, обслуживающим сегодня межмуниципальные маршруты? Не приведут ли данные изменения к уменьшению рентабельности и закрытию этих маршрутов? Ведь сейчас, перевозя пассажиров по территории Волгограда, перевозчики зарабатывают средства в том числе и на этом. В облкомтрансе уверены, что нововведения не навредят и, более того, окажутся даже на руку коммерсантам.

– Нет, не приведут. А даже, например, помогут перевозчикам не расходовать раньше времени ресурс подвижного состава, который сейчас преодолевает огромные расстояния. Соответственно, и сэкономить средства на его обслуживание. И потом, за последние 10 лет мы практически с нуля восстановили транспортную инфраструктуру Волгограда. Вспомните, как было раньше? Старые почти развалившиеся автобусы, троллейбусы, огромное количество маршрутных «Газелей» на дорогах, водители которых устраивали между собой гонки в борьбе за лишнего пассажира. А многие машины еще и неисправны были – сколько в связи с этим было различных аварий. За эти годы мы вложили в развитие транспортной системы огромные средства – на дороги, остановочные павильоны, новые автобусы, троллейбусы, трамваи. Появились электробусы. Городской транспорт сегодня стабильно работает. И есть дальнейшие перспективы для развития, в частности, выделенная полоса общественного транспорта – благодаря этому решению мы планируем, чтобы автобусы и троллейбусы прежние расстояния преодолевали за гораздо меньшее время. Тогда для чего же мы проделали всю эту колоссальную работу? Наша общая задача – развивать город, и мы это делаем, – цитата из ответа облкомтранса.

Можно предположить, что изменение транспортной схемы в августе 2025 года, затрагивающее работу межмуниципальных маршрутов, – лишь начало большой работы по сокращению таких маршрутов с переносом конечных на транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) на окраине города. Однако в профильном комитете администрации Волгоградской области на текущий момент заверяют, что переносить ТПУ не планируют:

– Не совсем корректно говорить про перенос транспортно-пересадочных узлов на окраины города. Многие ТПУ находятся в исторически сложившихся местах (площадь Дзержинского в Тракторозаводском районе, ул. Землячки и площадка возле зданий микрохирургии глаза и детской областной больницы в Дзержинском районе, кинотеатр Юбилейный – в Красноармейском районе, железнодорожный вокзал – в центре города). Разве это окраина Волгограда? У нас город очень длинный, и в каждом районе сформирован свой трафик движения. А задача ТПУ – увеличить скорость трафика на маршрутах и при этом не создавать дополнительных трат для пассажиров. Поэтому, в ближайшие годы пассажирский транспорт ждут большие перемены. В том числе, в рамках исполнения поручений Президента РФ по установлению норматива возраста парка общественного транспорта, и введению новых стандартов транспортного обслуживания, и благодаря новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».