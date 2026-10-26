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Воронеж приходит в себя после теракта ВСУ: есть погибшие

Федеральные новости 26.10.2026 09:27
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26.10.2026 09:27


Минувшая ночь выдалась крайне сложной для жителей Воронежа. Силы ПВО, как сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев, по региону нейтрализовали 113 беспилотников. В самом Воронеже сбито более 70 БПЛА.

По предварительной информации, которая ещё может дополняться, в результате террористического акта в Воронеже погибли два мужчины 1960 и 1973 годов рождения. Ещё 17 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается медицинская помощь.

Глава региона отмечает, что большинство пострадавших находилось в пассажирском поезде, который двигался в левобережной части города. На состав рухнули обломки дрона. Также возгорания зафиксированы на промышленных предприятиях, в деловом центре, многоэтажке, на школьном стадионе, в гаражном кооперативе, двух дачных посёлках. Повреждения фасадов и окон есть почти по всему Воронежу.

РЖД проинформировало, что на участке Тресвятская-Сомово-Отрожка-Воронеж сейчас нет напряжения в контактной сети. Движение поездов временно приостановили. На станции Сомово был повреждён вагон поезда №11, который следовал из Анапы в Москву. Пассажиров предупредили о задержках составов южного направления и пригородных поездов.

 

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